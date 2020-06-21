«Листовки к бою». КНДР вступает в пропагандистскую войну с южанами

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21 июня 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ким Чен Ын пока официально не заявляет о военном вторжении в Южную Корею. Однако правительство КНДР планирует другой удар, скорее пропагандистский. Основными «солдатами» будут северокорейские студенты, которые и будут забрасывать листовки на территорию южан. Листовки с пропагандой северокорейских идей чучхе уже массово печатаются в типографиям. Вскоре их вручат студентам, и они отправятся на пограничную зону. Подобные действия называю ответным ударом.

Южную Корею обвиняют в попытке развязать в КНДР гражданскую войну путём воздействия на местное население. Не стоит забывать, что именно с юга был нанесён первый «удар». Хотя по правде агрессией это совсем не назовёшь.

КНДР обвиняет власти Южной Кореи в оскорблениях и клевете на высшее руководство страны. Всякую информацию, говорящую о том, что именно принёс своему народ режим чучхе, приравнивают к несправедливой лжи. В ранее выпущенных листовках, отправленных на воздушных шарах, отчётливо сказывалось, чем может закончить Ким Чен Ын уже в ближайшее время. Его сравнивали то с сатаной, то с Муаммаром Каддафи. После этого случая КНДР уничтожил целое здание центра Межкорейских связей в городе Кёсон. За преступлением, как поговаривают, стоит родная сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, уже прославившая себя, как невероятно жестокая женщина.

Трудно сказать, что в будущем обрушится на Корейский полуостров. Но эти две страны ещё никогда не были так близки к новой полномасштабной войне. Окрестные государства советуют обеим державам урегулировать конфликт мирно и не допускать насилия. Но учитывая жуткую враждебность со стороны КНДР, мирно закончить распри удастся едва ли.