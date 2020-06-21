«Запретный город» стал запретным. Пекин официально закрывается из-за новой коронавирусной эпидемии

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21 июня 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В Пекине всё по-прежнему плохо. Коронавирус продолжает снова распространяться по городу. Власти уже закрыли столицу на карантин. Напомним, что новую форму коронавируса выявили на оптовом рынке «Синьфади». Предположительно, он находился среди поступивших морепродуктов.

Конспирологи придерживаются теории о подбросе заражённых материалов. Если ранее Пекин вовсю праздновал победу над «ковидом», то теперь про радость и веселье стоит забыть. Можно сказать, что «Запретный город» стал уже по-настоящему запретным. Вводятся специальные ограничения на автобусное передвижение. Таксистам полностью запрещено выезжать из города. То же самое касается и тех, кто имеет собственный транспорт. Но всё же самолёты пока продолжают летать, и поезда спокойно передвигаются.

Во всех районах Пекина ввели так называемый «военный режим». Всюду патрулируют улицы полицейские и солдаты. По словам китайских учёных и экспертов, новая форма коронавируса куда более опасная и заразная, чем все предыдущие формы. Верховные власти КНР предпочитают неразглашение точной информации. Поэтому остаётся лишь только гадать, что именно произошло в Пекине, и каким образом вирус снова попал на один из крупнейших рынков страны. Вероятно, в столице произошла уж слишком серьёзная катастрофа, которая могла быть стать шокирующей для многих мировых СМИ. Именно поэтому КНР и предпочитает держать всё «под замком».