Пекин считает, что активность Пентагона в АТР может привести к войне

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21 июня 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Китайские ученые подготовили доклад, в котором содержатся данные о военном присутствии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в первой половине 2020 года. В документе отмечается повышенная военная активность США вблизи Китая, в том числе речь идет о вторжениях американских военных кораблей в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море. Авторы доклада на основании анализа пришли к выводу, что вероятность вооруженного конфликта в регионе, в ближайшем будущем, может существенно возрасти.

Китайский Национальный Научно-исследовательский институт Южно-Китайского моря (ННИИ ЮКМ) подготовил доклад об активности ВМС США у берегов Поднебесной. Этот материал будет вскоре опубликован. Основное внимание уделяется переменам политики Вашингтона в отношении Китая, которая сейчас проводится в духе холодной войны. Тезисы доклада институт отправил в китайское англоязычное издание «Глобал Таймс» в воскресенье.

В документе подчеркивается, что отношения между Вашингтоном и Пекином приобрели негативную направленность с начала 2017 года, когда администрация Трампа вступила во власть. И уже к финалу 2018 года Белый дом разработал новую стратегию доминирования США в Индо-Тихоокеанском регионе в политическом и экономическом аспектах.

Доклад содержит интересные статистические данные. В частности, в нем указано, что военная группировка США в Индо-Тихоокеанском регионе насчитывает 375 тыс. военнослужащих, из них 85 тыс. находятся в состоянии боевой готовности. В распоряжении Тихоокеанского командования ВС США находится 60% кораблей ВМС (от общего числа), 55% сухопутных сил (от общего числа) и две трети американского Корпуса морской пехоты.

В докладе отмечается, что в 2020 году США действовали против Китая в нескольких направлениях. Пекин подвергался нападкам со стороны Вашингтона из-за распространения пандемии COVID-19, из-за событий в Гонконге, из-за кризиса вокруг Тайваня. Так же выдвигались обвинения в милитаризации и в хищениях военных технологий.

Более того, последнее время военные корабли США неоднократно вторгались в территориальные воды Китая близ островов Сиша и Наньша, проводили операции в Южно-Китайском море и проходили через Тайваньский пролив. Наиболее агрессивным шагом стало развертывание трех ударных корабельных авианосных групп в регионе. Две из которых находятся в распоряжении 7-го Флота ВМС США и развернуты в оперативной близости от побережья Китая, а одна остается в качестве стратегического резерва восточнее линии разграничения дат в составе 3-го Флота ВМС США. По информации «Глобал Таймс», китайские ВМС приняли ряд контрмер и провели масштабные военно-морские учения, продемонстрировав свою волю и способность защитить суверенитет и территориальную целостность страны.

Эксперты считают, что маневры ВМС США могут привести к непредсказуемым инцидентам, которые спровоцируют вооруженные конфликты. Это почти наверняка приведет к военному кризису, катализатором которого будет текущее ухудшение отношений между Китаем и США. Сложившееся положение вещей является нежелательным и для других стран региона, которым уже сейчас приходится выбирать с кем поддерживать союз в случае развязывания войны.

Кстати, США уже ведут активную работу направленную на усиления сплоченности существующих региональных военных альянсов и вербуют в свой лагерь новых союзников. При этом Америка идет на провокационные действия, направленные против Китая. В сложившейся обстановке у Пекина не остается иного выбора, кроме как увеличить свой военный бюджет и наращивать свои военные силы.

Авторы доклада считают, что для предоставления возникновения кризисных ситуаций обе страны должны держать каналы связи открытыми, стремиться к укреплению взаимного доверия и диалога по всем ключевым вопросам, включающим: ядерную безопасность, защиту киберпространства, мирное использование космического пространства и другие.