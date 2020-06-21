В Нагорном Карабахе снова может начаться война

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21 июня 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

конфликт в Нагорном Карабахе на фото virtualkarabakh.az/ Халид Эскеров

На Кавказе может разразиться большая война. Конфликт между Арменией и Азербайджаном тлеет уже почти 30 лет. Корреспондент АН хотел узнать, когда он закончится. А выяснилось, что он готов вспыхнуть с новой силой и превратиться в полномасштабную войну.

Пока еще конфликт тлеет. В регионе соблюдается условное перемирие. Установился режим информационной тишины. Ну, то есть в новостях Нагорный Карабах активно не присутствует. Поэтому многие думают, что там уже все давным-давно закончилось.

На самом деле, в Нагорном Карабахе продолжается война. Она длится уже почти 30 лет, сейчас перешла в вялотекущую стадию, но может вспыхнуть с новой силой. Такой вывод получился у корреспондента АН после разговора с Садатом Гулиевым. Он аналитический обозреватель и редактор телеграм-канала «Девичья башня». Автор научной работы, в которой разобрал юридическую сторону войны в Нагорном Карабахе. Сам родом из одного из захваченных Арменией районов в ходе конфликта. И сейчас внимательно следит за ситуацией.

ГОРА СЕЛЬК, ДЕРЕВНЯ ТЕЙМУР-МЮСКАНЛЫ, ГУБАДЛИНСКИЙ РАЙОН АЗЕРБАЙДЖАНА. НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ВС АРМЕНИИ

Для начала хочу попросить дать характеристику конфликта в Нагорном Карабахе в его нынешней стадии.

Сейчас конфликт находится в полнейшей стагнации. Замороженное состояние. У сторон диаметрально противоположные позиции. У одних белое, у других черное. Нет точек соприкосновения. Позиция армянской стороны однозначна. Вопрос о возвращении земли Азербайджану, вообще, не ставится. Позиция Азербайджана как на протяжении всего конфликта, так и сейчас также однозначна. Баку настаивает на выводе всех армянских вооруженных формирований с территории конфликта, на возвращении туда беженцев, вынужденных переселенцев, на налаживании контактов, на восстановлении инфраструктуры и т. д. и т. п.

Сама собой просится характеристика самой зоны конфликта.

Конфликт строится на том, что Армения захватила часть территории Азербайджана. Сюда входит большая часть бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской АССР. Кроме того, Ереван захватил еще пять районов полностью и два района частично вокруг НКАО.

В бывшей НКАО по переписи 1989 года жили 185 тысяч человек. Из них 40 тысяч были азербайджанцы, 145 тысяч человек — армянами. Из-за этого начался весь сыр-бор. Армяне требовали передачу этого района начиная с 20-х годов прошлого столетия только на основании того, что большая часть населения там была армянами.

Ну, то есть Армения захватила территорию, на которой проживали армяне? Я правильно понимаю?

В бывшей НКАО, действительно большинство было армянами. Соотношение уже называл. Помимо этого, Ереван захватил еще семь районов, где большинство населения было азербайджанцами. Вот, оттуда население было полностью изгнано.

ФОТО С САЙТА virtualkarabakh.az АВТОР: Oleg Litvin

А много было беженцев?

Сейчас президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит о более, чем миллионе беженцев. В это число можно отнести и беженцев из Армении, которые были азербайджанцами. Это около 200 тысяч. Туда можно отнести и беженцев, которые появились непосредственно во время, когда была горячая стадия конфликта. Это около 500 тысяч азербайджанцев.

А как Азербайджан отдал эти области?

У армян есть одна позиция. Они считают, что захватили территории при помощи чуть ли не святого духа и чуть ли не с вилами шли на азербайджанские танки. Но это глупо. Просто, в Азербайджане был достаточно сложный период. Армяне забывают, что с 91 по 93 год на посту президента Азербайджана сменились пять лидеров. Два президента, два исполняющих обязанности были короткое время. И пятый — это Гейдар Алиев, который пришел на пост президента в 1993 году. В Азербайджане был внутренний конфликт. И Армения этим воспользовалась.

Каков юридический расклад? Нагорный Карабах был территорией Азербайджана. Армения свои претензии может обосновать юридически?

Вообще, нет. Армянская позиция строится на их утверждении, что в международном праве есть принцип самоопределения нации. Но в международном праве самоопределение нации является диспозитивной нормой. Диспозитив — это дозволение. А есть императивная норма. Это территориальная целостность. Если императивная норма дозволяет самоопределиться, то пожалуйста. Если государство, сама власть, народ всего государства в ходе всеобщего референдума, говорят — хорошо, самоопределяйтесь, тогда это справедливо. Так было в Судане. Судан разрешил им, Южный Судан ушел. А самоопределение в данном случае невозможно.

ФОТО С САЙТА virtualkarabakh.az АВТОР: Халид Эскеров

А как было в случае с Нагорным Карабахом?

Армяне Нагорно-Карабахской автономной области запросили независимость своей территории. К ним примкнули армяне Шаумянского района, где большинство населения было армянами. В 1988 году состоялся съезд. Его итогом стало решение обратиться в Москву, в Баку и в Ереван с просьбой о передаче этих земель. В Москве сразу же в этом отказали. В Баку тоже отказали. Ереван согласился, в принципе, принять этот регион. И тогда армяне решили «переть» до конца в нарушение всех законов. В 78 статье конституции СССР говорится, что без согласия союзной республики выход из ее состава невозможен.

А как же «парад республик»? В девяностые годы республики вышли из состава СССР. Карабахская автономия могла воспользоваться этим законом?

Имеете в виду закон от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»?

Наверное, да. Но судя по названию он уже не подходит. Нагорный Карабах не был союзной республикой.

Ну, армяне на него и ссылаются. Там предусмотрена целая лавина процедур. Нужно было собирать съезд, потом должен пройти общегосударственный референдум, референдум в Карабахе. Пять лет переходный период должен длиться. И самое главное, все это не могло быть соблюдено по той причине, что Советский Союз распался. Фактически документ не имел юридической силы. Даже если не учитывать временной отрезок в 5 лет, который не был, конечно же, соблюден. Этот закон противоречил 78 статье конституции СССР. Поэтому документ не имел никакой юридической силы.

Политическая диспозиция понятна. Вопрос о перспективах? Конфликт может как-то разрешиться в ближайшее время?

Если посмотреть на историю конфликта, сейчас наблюдается ухудшение. Миром сложно разрешить ситуацию. До восемнадцатого года еще возможность, хотя бы иллюзорная, но была. Тогда принципиальность разногласий строилась на характере независимости. Армения требовала признать независимость Нагорно-Карабахской автономной области. Азербайджан настаивал на территориальной целостности и был готов предоставить хоть республиканскую автономию.

Сейчас ситуация существенно изменилась. У Баку позиция не поменялась. У Еревана позиция существенно ужесточилась.

Что имеется в виду?

До восемнадцатого года Армения была президентской республикой. После этого они сделали парламентскую республику. Ключевой фигурой становился премьер-министр.

ФОТО С САЙТА virtualkarabakh.az

Хотелось бы уточнить. Что в позиции поменялось?

До 2018 года президенты Армении понимали и у них была главная задача в том, чтобы Азербайджан признал независимость только бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Остальные семь районов возвращались в состав Азербайджана, потому что это азербайджано-населенные районы. Они выгнали людей оттуда.

А сейчас?

Сейчас Армения, вообще, не хочет обсуждать возвращение земель. После восемнадцатого года позиция Азербайджана осталась прежней. Армения же до 2018 года понимала, что захваченные районы в любом случае придется возвращаться. Ереван ограничивал свои аппетиты только бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью. Теперь Армения настаивает на том, что хочет сохранить еще и дополнительно захваченные территории.

И сейчас они активно заселяют этот регион. Если до войны там проживало 145 тысяч армян, то сейчас на всей территории Азербайджана, захваченной Арменией, уже 150 тысяч армян.

То есть в прифронтовой зоне естественный прирост населения?

Там искусственный прирост. Среди этих 150 тысяч большое количество армян из Сирии, Ливана, других территорий со сложной обстановкой. Это беженцы.

Как думаете, чем все-таки все закончится?

Мне кажется все идет к большой войне. Пока что эскалации конфликта не допускается влиятельными силами.

ФОТО С САЙТА virtualkarabakh.az АВТОР: Халид Эскеров

Но нарыв все равно зреет. Рано или поздно он произойдет. Как это было в 2016 году.

Наверное, да. Нарыв зреет-зреет. В последнее время все больше военной риторики. Это отмечает армянская сторона. Ереван отмечает нотки военного оптимизма, которые звучат из Баку. Но чего хотят армяне? Они оккупировали территорию 26 лет назад. Люди не могут попасть в свои дома. Какую риторику армянская сторона может ожидать.

Как складываются отношения между армянами и азербайджанцами?

Сейчас выросло поколение азербайджанцев и армян, которые не видели друг друга, но на дух друг друга не переносят. Старшее поколение еще помнит времена, когда не было раздора. А новое выросло на других реалиях. Поэтому теперь развязка может быть очень жесткой. Особенно после 2018 года.

Но разве сам Азербайджан не подпитывает эти настроения? К слову, армян в Азербайджан сейчас же не пускают.

Нет. А как вы себе это представляете? Между Арменией и Азербайджаном идет война. Во время Второй мировой войны много советских граждан ездило в Берлин?

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Ну, а внутри Азербайджана. Армяне нормально живут. Притеснения по национальному признаку есть?

Официальный Баку заявляет, что в Азербайджане живут около 30 тысяч армян. Никто их не притесняет. Они такие же азербайджанцы, как и все другие азербайджанцы. В Азербайджане национальный вопрос даже не поднимается. В девяностые годы была история, когда русские уехали. Но они уехали больше из страха. Не знали, как будут жить в отрыве от России. Многие из них, потом, вернулись обратно. Какие могут быть притеснения, если Азербайджан — многонациональная страна? Вот, я курд. Никогда не видел, чтобы меня или других курдов в Азербайджане притесняли. Возвращаясь к тем же русским. В Азербайджане есть село под названием Ивановка. Там живут русские старообрядцы-молокане. Никаких притеснений они не испытывают. Мало того, Ивановка получила особый статус. И это не потому что сами жители села этого требовали. Это сделали власти Азербайджана по своей инициативе, потому что хотели сохранить культурные традиции, которые сложились в этом селе.

Но армяне заявляют, что их в Нагорном Карабахе притесняли. Как Вы говорили по переписи там было 40 тысяч азербайджанцев и 145 тысяч армян. Конечно, не очень понятно, как могут 40 тысяч азербайджанцев притеснять 145 тысяч армян.

Они заявляли, что их притесняют на республиканском уровне. Вы понимаете, азербайджанец — это вообще, не национальность в чистом виде. Это как россиянин и русский. Вот, азербайджанец — это почти как россиянин, только гораздо шире. Россиянин может быть русским, армянином, татарином, башкиром, марийцем. Азербайджанец может быть русским, армянином, курдом. Он может быть кем угодно по национальности. Еще одним важным условием является внутренняя ассимиляция. Ну, то есть россиянин остается россиянином только по паспорту. Азербайджанец может родиться за пределами своей страны, жить в Соединенных Штатах, Германии, Сомали, Саудовской Аравии, но он чувствует себя азербайджанцем, он ассоциирует себя с Азербайджаном.