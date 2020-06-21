RT: США ищут подрядчиков для производства модифицированной ракеты SM-3

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21 июня 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Пентагон, фото: pixabay.com

В США ищут подрядчиков для производства и доставки ракет SM-3 Block IIA. О запросе на предоставление информации, который был размещён Агентством по противоракетной обороне США, узнал RT.

В документе Агентства говорится, что модификация Block IIA ракеты SM-3 станет центральным элементом развёртывания противоракетной обороны в Европе. Ввод в эксплуатацию этого вооружения запланирован на 2020 год.

По планам агентства, контракт по этому проекту начнёт действовать в 2021 бюджетном году (сам же новый бюджетный год США начнётся 1 октября 2020 года). Работы в рамках проекта рассчитаны на девять лет.

Согласно документу, модификация Block IIA ракеты SM-3 станет центральным элементом третьей фазы развёртывания противоракетной обороны в Европе. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Такие ракеты впервые будут развёрнуты на кораблях ВМС США по всему миру. Со временем они будут включены в береговые комплексы ПРО Aegis Ashore в Европе.

По мнению экспертов, планы по размещению новой американской техники в Европе могут вывести гонку вооружений на новый этап.

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