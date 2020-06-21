Китай по-прежнему разрабатывает планы присоединения Тайваня ​

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21 июня 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Правительству Китая давно бы следовало «сбавить обороты», особенно сейчас, когда его репутация практически на нуле. Ведь его уже обвиняет во всех грехах едва ли не половина земного шара. Большая часть стран мира выражает своё недоверие по отношению к Поднебесной и её лидеру Си Цзиньпину.Особенное недоумение вызывают стремления КНР к аннексии Тайваня.



Тайваньский вопрос всё ещё актуален и может привести к катастрофе. США всеми силами пытается заступиться за островитян, вызывая жуткое недовольство в Поднебесной. По словам главы канцелярии Комиссии КПК по иностранным делам Ян Цзенчи, Вашинтон и его союзники должны прекратить вмешиваться во внутренние вопросы КНР. Официальный представитель МИД Китая, Чжао Линцзянь заявляет, что Китай будет единым, и Тайвань всегда являлся его неотъемлемой частью. То же самое касается и вопросов по поводу Гонконга, где местные жители уже много лет борются с пекинской диктатурой.



Си Цзиньпин и его руководство давно мечтают распространить свою власть на все окрестные территории. Чем-то их стремления напоминают действия ненавистного Мао Цзэдуна, погубившего миллионы своих жителей. Республика Тайвань отделилась от КНР ещё в стародавние времена. Никто из жителей острова не желает подчиняться деспотичной полумонархической власти с материка. В республике имеется своё правительство, состоящее из свободных людей, и нацеленное на сближение со многими демократическими странами мира. Ещё в конце прошлого месяца китайские военные заговаривали о возможном военном вторжении на территорию острова в случае необходимости. Пока что Си Цзиньпин не решается на этот шаг. Ведь любая неосторожность по поводу Тайваня может стоить ему, как минимум, собственной репутации, а заодно и репутации КНР.



В случае военного вторжения на Тайвань КНР рискует развязать глобальную войну между несколькими государствами. Не стоит забывать, что у островитян хорошие партнёрские отношения со всеми странами Запада. Союзники в любом случае откликнутся на помощь демократически настроенных людей.





