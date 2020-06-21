Гонконгский кризис

Аргументы Недели → В мире 13+

21 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Гонконг всегда был своеобразной иглой, воткнутой в Китайскую Народную республику. С 1997 года известная Британская колония официально перестала существовать. Власть была передана непосредственно КНР, но без установления тотального контроля.

Гонконг стал первым в истории Китая регионом с главным постулатом «Одна страна, но две системы». Это означало, что правительство Поднебесной будет обеспечивать автономии безопасность от внешних угроз. Внутренние дела должны оставаться за местными властями. Однако в последнее время Си Цзиньпин и его руководство всё больше и больше желают подчинить Гонконг напрямую. В целом регион считается едва ли не полунезависимым. В главной столице Гонконга ведётся весь азиатский бизнес, живут и здравствуют прозападно настроенные китайцы, процветают некоторые элементы демократии. Ведь по принятым соглашениям между КНР и автономией Пекин не имеет права диктовать свои условия в регионе на все сто процентов.

В 2019 году Гонконг охватили массовые протесты из-за попыток Пекина в очередной раз насадить свою власть. Китайские власти предлагали внедрить почти противоправный закон об экстрадиции, против которого поднялись тысячи людей. В этом году КНР пытается внедрить новые поправки, которые бы сделали Гонконг полноценной частью республики. Эту затею назвали Законами о Национальной Безопасности. Си Цзиньпин желает установить над регионом своё прямое правление. Этот закон уже вовсю обсуждается в китайском парламенте. Идут длительные и оживлённые дискуссии. В случае принятия и закрепления новых законов, в Гонконге полностью исчезнут даже намёки на демократию. Подобного решения очень опасаются местные жители, которые ещё помнят времена британского господства. Эти дни они, как правило, вспоминают с благодарностью. В конце мая в Гонконге вспыхнули новые волнения, но они были сразу же подавлены полицией. По словам местных властей, всякие акции незаконны из-за всё ещё присутствующей коронавирусной угрозы.

США всеми силами надеются на то, что Си Цзиньпину не удастся запустить в ход очередную диктаторскую кампанию, которая бы окончательно рассорила его со всем миром. Сейчас по этому поводу проводятся переговоры на Гавайских островах. Вместе с Америкой за ситуацией в Гонконге следят и остальные страны. Многие надеются на здравые решения и справедливость со стороны КНР.