Школьников попросили написать сочинение о своих похоронах

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21 июня 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: девочка пишет, pixabay.com

Ученикам восьмого класса в школе при церкви Святого Павла в британском городе Лестер задали написать сочинение на тему собственных похорон. Соответствующую информацию опубликовал местный таблоид The Sun.

В материале говорится, что ученикам разослали специальную анкету, в которой были собраны вопросы, касающиеся организации данного мероприятия. Там подросткам предлагалось уточнить, какие цветы они хотят видеть на своей могиле, какая музыка должна звучать во время церемонии, а также описать дизайн гроба.

Позже перед ошарашенными таким домашним заданием родителями извинились, отметив, что письмо было выслано по ошибке.