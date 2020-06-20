В Киеве напали на женщину за футболку с Путиным

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июня 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: фейсбук странички "Киев оперативный"

скриншот видео

В одном из супермаркетов украинской столицы произошла стычка. Поводом стала футболка, которую надела украинка. На ней было изображение президента России.

Видео стало популярным в социальных сетях. Судя по голосу, молодой человек пристал к женщине. Ему не понравилось, что та пришла в магазин в футболке с изображением Владимира Путина. Под портретом надпись: «На страже».

«Как вам футболка «на страже»? — спросил автор публикации видео. Он попытался вызвать полицию: «Полиция сказала, что она не приедет».

После неудачного звонка в правоохранительные органы украинец обратился к охране супермаркета. Сотрудники охраны пояснили, что Украина — это свободная страна и каждый может носить все, что захочет.