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В Киеве напали на женщину за футболку с Путиным

, 21:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: фейсбук странички "Киев оперативный"

В Киеве напали на женщину за футболку с Путиным
скриншот видео

В одном из супермаркетов украинской столицы произошла стычка. Поводом стала футболка, которую надела украинка. На ней было изображение президента России.

Видео стало популярным в социальных сетях. Судя по голосу, молодой человек пристал к женщине. Ему не понравилось, что та пришла в магазин в футболке с изображением Владимира Путина. Под портретом надпись: «На страже».

«Как вам футболка «на страже»? — спросил автор публикации видео. Он попытался вызвать полицию: «Полиция сказала, что она не приедет».

После неудачного звонка в правоохранительные органы украинец обратился к охране супермаркета. Сотрудники охраны пояснили, что Украина — это свободная страна и каждый может носить все, что захочет.

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