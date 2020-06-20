Спецслужбы США охотятся по всему миру за новыми образцами российских вооружений

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20 июня 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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«Военная разведка США обнаружила и захватила передовую российскую боевую систему в Ливии» под таким заголовком вышла статья обозревателя Тома Рогана (Tom Rogan) в американском издании Washington Examiner. Речь идет о том, что некий новейший военный комплекс был замечен американскими лазутчиками в боевых порядках Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар и которая сражается против так называемого Правительства национального согласится (ПНС), контролирующего только Триполи и незначительную территории близ него.

Из слов автора можно сделать вывод, что аналитики военной разведки США пока не решили, что конкретно они обнаружили и захватили. Но знают наверняка, о российском происхождении этого в техническом отношении передового неизвестно чего.

Однако уже было высказано предположение, что «это либо система радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", либо система ПВО средней дальности С-350». С точки зрения военных экспертов США оба этих вида вооружений «отражают российские военные возможности самого высокого класса, в первую очередь предназначенные для пресечения воздушных операций НАТО». В Ливии такие системы нужны для борьбы с турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами, поскольку зенитные пушечно-ракетные комплексы «Панцирь» (по мнению Тома Рогана) оказались не эффективны. Кстати, автор статьи не преминул отметить, что американской разведкой «Панцири» изучены вдоль и поперек.

Обнаружение и захват новой пока неизвестной системы - этот успех спецслужб США, считает Роган. Его источники в разведке Пентагона на условиях анонимности заявили, что теперь у Вооруженных сил США есть неназванная высокоразвитая российская военная система. По признанию все тех же источников данный захват был осуществлен благодаря мониторингу действий группы Вагнера в Ливии, который ведется спецслужбами США. Автор, конечно же, делает оговорку, что «нет никаких доказательств того, что система была обнаружена с помощью боевых действий спецназа США. Он поясняет, что «обратился к многочисленным государственным органам, чиновники не стали комментировать специфику этой истории, но и не опровергли их».

Том Роган в общих чертах описал свое видение концепции построения Москвой стратегической противовоздушной обороны (ПВО). Согласно его взглядам: «Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) действительно превосходят возможности США в некоторых областях. С учетом этого российское военное планирование против НАТО сосредоточено вокруг быстрого захвата территорий с последующим установлением опорных пунктов, защищенных этими передовыми системами. Озабоченность НАТО заключается в том, что в случае конфликта Россия обезопасит эти опорные пункты, а затем попытается разделить государства-члены НАТО, предложив выгодное для Москвы прекращение огня или продолжение конфликта. Чтобы противостоять этой стратегии, ВВС США, Великобритании и Франции проводят интенсивную подготовку для разрушения этих опорных пунктов (Благодаря тому, что произошло в Ливии, появилась возможность подготовиться к борьбе с российской передовой техникой). Американские инженеры и пилоты теперь смогут проверить, как лучше всего победить или обмануть российские системы». Поскольку Том Роган явно не компетентен в военной области, приходится редактировать его перлы, а там, где это невозможно, вносить свои комментарии.

Начнем с того, что если при наступлении на европейском театре военных действий (ТВД) российским войскам удастся рассечь разноязычные армии НАТО, то речь пойдет вовсе не об образовании российских «опорных пунктов» или районов обороны, разделяющих силы альянса. Будут создаваться котлы и разрозненным группам натовских войск придется уповать на милость небес, находясь в полном окружении. Но, что бы там себе Запад не воображал, широкомасштабные сухопутные военные действия, как это было во Второй мировой войне, в настоящее время не возможны и Генштаб РФ себе отдает в том отчет. Россия не в состоянии вести затяжные большие войны и ее военная доктрина зиждется на обороне. Но вернемся к опусу Тома Рогана. Итак, он пишет, что «вторичное преимущество захвата (российской боевой системы) заключается в том, что он напрямую подорвет стратегию Путина в отношении Ливии». Фантазии Рогана не знают границ. Он считает, что «Путин хочет использовать власть Хафтара для создания российских сети ПВО вдоль ливийского побережья Средиземного моря, затем она будет интегрированна с другими российскими системами, установленными вдоль побережья Сирии, что приведет к созданию единой линии обороны против южного и восточного флангов НАТО». На «флангах НАТО» остановлюсь отдельно, поскольку высказывания некомпетентных лиц на этот счет уже вызывают сомнение в их вменяемости. Поясняю: боевой порядок, грубо говоря, имеет четыре стороны. Та из них, что обращена на противника – это фронт. Правая и левая стороны боевого порядка – это фланги (соответственно: правый и левый). Сторона противоположная фронту – это тыл. В боевых действиях успехом считается возможность атаковать противника с охватом его боевых порядков с флангов. То есть никто из полководцев никогда не развернется к противнику флангом. Но давайте послушаем неучей, считающих себя корифеями в военном деле. Генсек НАТО здесь законодатель мод Столтенберг окрестил Восточный фронт НАТО (это очевидно поскольку противником альянса является Россия) – восточным флангом. Роган пошел еще дальше, у него военная система НАТО имеет только фланги (пока он назвал восточный и южный , но рассуждая его путем приходишь к мысли, что все остальные стороны света также являются флангами НАТО), но позвольте а где же, черт возьми, у НАТО фронт?