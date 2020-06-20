Под Мурманском восстановлено движение поездов

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20 июня 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото:pixabey

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин сообщил, что первый поезд прошел по обходному железнодорожному пути в Мурманск. Движение удалось восстановить на 4 дня раньше запланированного срока.

"Сегодня очень важный день, мы возобновляем железнодорожное сообщение до мурманского узла... Было сконцентрировано большое количество техники - 250 единиц, ежесуточно выходило до тысячи человек, путь проходил в сложных рельефных условиях", - рассказал Голомолзин.

Голомолзин подчеркнул, что во время строительства и взрывных работ было вывезено 52 тысячи метров кубических скальных пород.