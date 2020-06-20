Неизвестная подводная лодка замечена вблизи территориальных вод Японии

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20 июня 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

подводная лодка, pixabay.com

Военнослужащие Сил самообороны Японии утром в субботу, 20 июня, сообщили, что заметили неизвестную подводную лодку в зоне, которая относится к территориальным водам страны на юге.

Уточняется, что 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны Японии зафиксировали подводную лодку, которая держала курс на запад. Сегодня она была вновь замечена. Министр обороны страны Таро Коно отдал распоряжение сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора информации о субмарине.

Не исключается, что обнаруженная подводная лодка может принадлежать КНР.