Две самых больших страны мира по прежнему на грани войны

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20 июня 2020, 01:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Дипломатические отношения Индии и Китая уже на грани разрыва. В области Ладакха до сих пор продолжаются пограничные столкновения между войсками обеих стран. Дело доходит не только до перестрелок, но и до рукопашных. В ход идёт практически всё, что попадается под руку: камни, палки, дубины и кортики.

Ответственность за столкновения правительства обеих государств возложили друг на друга. Китайцы яро отказываются признавать факт собственного вторжения. Впрочем, в Поднебесной всегда были популярны отрицания любых фактов агрессии, даже если они были видны «невооружённым глазом».

Индийская сторона заявляет о гибели 20 своих солдат. По словам представителей из Дели, бойцов насмерть забили камнями и палками.Всё больше и больше всплывает фактов о военной агрессии со стороны КНР. Китайцы всё чаще появляются на запретных территориях. Правительство Индии желает всеми силами утихомирить конфликт.

К мирному урегулированию ситуации между обеими державами призывает большинство стран мира. Никому не нужна ядерная война. Не стоит забывать, что Индия и Китай обладают неплохим ядерным арсеналом, и вполне способны привести наш мир к глобальной катастрофе.

События в Ладакхе серьёзно отразились на индийской общественности. В Калькутте индийские радикалы прилюдно сожгли портрет китайского лидера Си Цзиньпина. Демонстрации против действий Пекина проходили и в Дели. Индийцы недовольны действиями Поднебесной и желают призвать всё правительство КНР к ответу за свои преступление. К тому же многие ещё не избавились от мнения, что именно китайцы виновны в создании и распространении коронавируса по всему земному шару.