В Торонто неизвестные открыли стрельбу, погиб человек

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19 июня 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Global News

полицейские в Канаде, Richard Lautens/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 19 июня, в крупном канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося погиб по меньшей мере один человек.

Стрельба была открыта в Торонто сегодня около 11.40 по местному времени (18.40 по Москве). Сотрудники правоохранительных органов города подчеркнули, что двое подозреваемых в совершении преступления скрылись с места происшествия на автомобиле.

Полиция начала расследование. Устанавливаются личности злоумышленников, а также их мотивы.