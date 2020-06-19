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В Торонто неизвестные открыли стрельбу, погиб человек

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Global News

В Торонто неизвестные открыли стрельбу, погиб человек
полицейские в Канаде, Richard Lautens/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 19 июня, в крупном канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося погиб по меньшей мере один человек.

Стрельба была открыта в Торонто сегодня около 11.40 по местному времени (18.40 по Москве). Сотрудники правоохранительных органов города подчеркнули, что двое подозреваемых в совершении преступления скрылись с места происшествия на автомобиле.

Полиция начала расследование. Устанавливаются личности злоумышленников, а также их мотивы.

ЕТ

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