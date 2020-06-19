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Лавров прокомментировал выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции РФ

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Лавров прокомментировал выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции РФ
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в пятницу, 19 июня, прокомментировал вывод Венецианской комиссии по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Ранее в Венецианской комиссии провели анализ предложенных поправок в Конституцию РФ, касающихся отношений с ЕСПЧ, и отметили, что решения Европейского суда по правам человека должны быть обязательными для выполнения государствами - участниками СЕ.

Сергей Лавров заметил, что не понимает, по какой причине данному аспекту уделяется такое чрезмерное внимание, хотя он является абсолютно легитимным с точки зрения международного права. Дипломат добавил, что если брать конкретно Европейский суд по правам человека, то целый ряд стран, причисляющих себя к развитым демократиям, в частности, Германия и Великобритания, имеют в законодательстве аналогичные резервации. Они гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не являются обязательными к исполнению, если они противоречат Конституции.

ЕТ

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