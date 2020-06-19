Американские эксперты советуют Трампу готовиться к войне с Китаем

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19 июня 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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США обвиняют Китай в нарушении международных законов гарантирующих неприкосновенность прибрежных водных пространств и свободу мореплавания. По мнению Вашингтона, Пекин испытывает решимость Америки контролировать морские пространства в западной части Тихого океана в то время, когда весь мир и в первую очередь США заняты борьбой с пандемией Covid-19. При этом пострадавшими от действий КНР названы Япония и Вьетнам.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ должны использовать сложившийся на фоне пандемии кризис в Американо-Китайских отношениях, как повод для увеличения финансирование военных программ и вооружений, считает директор программы «Управления племенами» в Университете Клермонта (Claremont Graduate University, California) Тед Гувер. Новые инвестиции должны включать прежние обязательства обоих лидеров, связанные с перевооружением в ключевых областях, где США и Япония в настоящее время испытывают недостаток в противостоянии Китаю. «Эти военные расходы будут иметь жизненно важное значение для защиты от Китая, который все больше стремится вытеснить Соединенные Штаты из западной части Тихого океана…, несмотря на то, что обе страны имеют высокий уровень государственного долга - отношение долга к ВВП составляет 106% в США и 200% в Японии», - настаивает Тед Гувер.

Военно-морским силам США не хватает боевых кораблей для решения военных задач, возникающих в результате расширения ВМС Китая, развития последним ракетных программ и милитаризации Южно-Китайского моря, предпринятой Пекином. Ранее ВМС США приняли решение (утвержденное Конгрессом и Белым Домом) увеличить свой боевой флот до 355 кораблей. Сейчас Пентагон вынужден мириться с задержками в исполнении этих планов. При этом, в последние годы Китай создал крупнейший в мире арсенал баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности, предназначенный для уничтожения авианосцев, а также баз США в Японии и Гуаме.

Для эффективного сдерживания Китая (по мнению Гувера) необходимо радикальное обновление парка бомбардировочной авиации ВВС США, развитие радиолокационной сети, форсирование создания гиперзвукового оружия. Пентагон должен нарастить свои силы в регионе, чаще проводить совместные с союзниками учения. Япония должна увеличить военные расходы нынешние 50 млрд долл. в год, явно не достаточны, - считает Гувер. Корпорация Lockheed Martin обязана предоставить Токио особые условия для приобретения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в варианте «B» с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Что позволит японцам разместить их на вертолетоносцах класса Izumo.

Судя по всему, Тед Гувер выразил общее мнение экспертного сообщества США, которое совпадает с актуальным вектором политики Белого Дома. Москва не может не реагировать на военное усиление Пентагона в АТР, даже если речь прока идет о противостоянии Вашингтона и Пекина. Российское экспертное сообщество с осторожностью оценивает возможный военно-политический союз РФ и КНР. Часть экспертов считает его – необходимостью, но есть и противники этого альянса.