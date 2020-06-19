Найдено лекарство от COVID-19, которое помогает даже тяжелым больным

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19 июня 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Ученые Оксфордского университета провели успешное клиническое испытание стероидного препарата дексаметазон как лекарства от коронавируса. В нем было задействовано более 11 500 человек из 175 больниц. Стало известно, что среди самых тяжелых больных - тех, кому была необходима искусственная вентиляция легких, - препарат снижал вероятность смерти на 41%.

Успех ученых из Великобритании прокомментировал доктор медицинских наук, профессор Василий Власов:

«Новость из Великобритании о том, что у дексаметазона обнаружено большое лечебное действие, является лишь относительно неожиданной. Этот блестящий результат явился не случайной находкой, он получен в рамках большого высококачественного исследования, проводимого британскими учеными».

Профессор отметил, что у дексаметазона есть одно очень важное преимущество: это не просто первый препарат, о котором известно, что он помогает при тяжелом течении легочного поражения при COVID-19, препарат оказывает большой эффект.

«Эти испытания ни в коем случае не надо путать с теми «опробованиями» на 20-50 пациентов, которые практикуются у нас и о которых сообщается скорее в газетах, чем в реферируемых научных журналах», - подчеркнул российский ученый.

По словам Василия Власова, дексаметазон - это хорошо известный, безопасный и дешевый препарат. Это означает, что многие больные во всем мире получают шанс на существенное снижение вероятности смерти. Он отметил, что применение дексаметазона при самых различных состояниях является широко известной медицинской практикой: «Профессор Ю. Шварц в Саратове всех своих больных с COVID-19 лечит с использованием дексаметазона».

Эксперт подчеркнул, что в медицине принято применять лекарства по зарегистрированным показаниям, но в случае, когда врач считает это обоснованным, он может использовать препарат за пределами зарегистрированных показаний.

«У нас в стране при министре Скворцовой было много сделано, чтобы помешать врачам реализовывать это традиционное право, но, к счастью, она не смогла полностью заблокировать эту возможность. При COVID-19 почти все препараты применяются за пределами зарегистрированных показаний.

К сожалению, эта практика очень забюрократизирована вследствие глупых ограничений, введенных министром Скворцовой. Это создает известные затруднения врачам, но врачи все-таки это делают. Я думаю, что публикация результатов испытания дексаметазона в полном виде не за горами, и мы вскоре узнаем больше деталей. Пока у нас есть основания радоваться за успех медицины, в том числе за наших русских врачей», - заключил профессор.