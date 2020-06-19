В Покровке мужчина отравил односельчан

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19 июня 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В селе Покровка мужчина предстанет перед судом за гибель семерых односельчан — все они скончались от отравления техническим спиртом, который им продал подозреваемый. Местная полиция сообщила,что в январе этого года мужчина приобрел технический спирт, разбавил его водой и продал соседям.

В результате полученные 5,5 литра смертельного «пойла» разошлись по деревне за три дня, отравились 13 человек, из которых семеро — не выжили. В отношении продавца возбуждено уголовное дело, оно готовится к передаче в Омский районный суд.