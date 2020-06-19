Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Покровке мужчина отравил односельчан

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Покровке мужчина отравил односельчан
фото: pixabey

В селе Покровка  мужчина предстанет перед судом за гибель семерых односельчан — все они скончались от отравления техническим спиртом, который им продал подозреваемый. Местная полиция сообщила,что в январе этого года мужчина приобрел технический спирт, разбавил его водой и продал соседям. 

В результате полученные 5,5 литра смертельного «пойла» разошлись по деревне за три дня, отравились 13 человек, из которых семеро — не выжили. В отношении продавца возбуждено уголовное дело, оно готовится к передаче в Омский районный суд.

СЕ

В мире

ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

Киев понес новые потери в результате ответного удара ополченцев ДНР по позициям 35-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация содержится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью