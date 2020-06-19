НАТО продолжает вооружаться и угрожает России сразу на двух направлениях

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19 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

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Страны - члены НАТО намерены закупить истребители пятого поколения, новые системы противовоздушной и противоракетной обороны и другие передовые вооружения. Согласно заявлению Альянса, это станет ответом на «увеличение ракетно-ядерной угрозы со стороны России».

Страны НАТО в настоящее время развернули у западных границ России серию маневров, в которых принимает участие более 30 кораблей, несколько десятков единиц боевых самолетов и вертолетов, а также более 10 тысяч военнослужащих. Такая активность связана с тем, что по данным Североатлантического Альянса, Россия размещает в европейской части страны ракеты SSC-8 («Искандер-К»).

«Ракеты SSC-8 могут использоваться в двух вариантах, мобильны, и их трудно обнаружить. Они могут долететь до европейских городов при небольшом времени предупреждения и снижают порог применения ядерного оружия», - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Известно, что на вооружении Германии, Греции, Испании и Нидерландов стоят зенитные ракетные комплексы Patriot. 16 пусковых установок до 2022 года получит Польша. Во время войны на Ближнем Востоке вероятность поражения этими ЗРК таких ракет, как устаревшие «Скады», составляла 0,5–0,6.

ЗРК SAMP/T стоит на вооружении во Франции и в Италии. Но, по данным экспертов, они неэффективны против российских ракет. Портал National Interest считает, что вероятность отражения атаки «Искандера» системами Patriot и SAMP/T - на уровне менее 0,1 (то есть не собьют даже 10 ракетами). Эксперты приходят к выводу, что развертывание систем ПВО-ПРО будет затратным, но неэффективным.

Наступательный ударный потенциал за счет приобретения многими странами альянса многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 будет впечатляющим. Они способны уничтожать расчеты «Искандеров» еще в пунктах базирования или на выявленных боевых позициях. Тут вероятность уничтожения для этих ОТРК самолетами пятого поколения в некоторых случаях может достигать почти 100%.

F-35 способны нести ядерное оружие. Их общая численность в НАТО составляет порядка 90 единиц. Через несколько лет Великобритания планирует довести свой парк F-35 до 138 единиц, более 30 истребителей-бомбардировщиков должна закупить по контракту Бельгия. До 2024 года 32 истребителя F-35A Lightning II планируется доставить из США в Польшу.

В России серийное производство перспективного российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 пока только налаживается. Известно, что к 2028 году Минобороны РФ должно закупить 76 таких машин.

По данным сайта Nordic Monitor, Генеральный штаб вооруженных сил Турции разрабатывал план вторжения в Грецию и Армению.

«Соответствующий секретный документ был найден в материалах судебного дела по попытке военного переворота в Турции в 2016 году, куда его по ошибке включил следователь», - поясняет издание.

Как отмечает военный эксперт Владимир Попов, Армения является форпостом интересов России в Закавказье. Он не исключает, что подобные документы разрабатывались в рамках проектов НАТО и, что Турция и другие страны реально планируют воевать с Россией.