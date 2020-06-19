США поддержали Индию в конфликте с Китаем

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июня 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Китай приступил к возведению высокой насыпи, перекрывающей долину Галван в восточной части Ладакха. Нью-Дели идут на дальнейшее сближение в отношениях с Вашингтоном и его союзниками в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), чтобы эффективнее противостоять действиям Пекина. Возможно, в перспективе будет создана новая военно-политическая коалиция в АТР.

Спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs, занимающейся фотосъемкой Земли, показывают, как Китай ведет инженерные работы в долине Галван, возводит насыпь на линии фактического контроля и расширяет пути подъезда к ней со своей стороны. На фотографиях отчетливо видны результаты начальных работ, тяжелые бульдозеры и большегрузные машины.

Поступают подробности о бойне случившейся у 14-го наблюдательного поста китайских пограничников. Все началось с палатки, рассказывает источник в Вооруженных силах Индии. Китайские военные соорудили укрытие на спорной территории. Индийский войсковой наряд прогнал китайских пограничников и разобрал это укрытие. Военные КНР отсутствовали не долго. В тот же день они вернулись с подкреплением, вооружившись камнями и бамбуковыми палками с набитыми на концах гвоздями. Огнестрельное оружие запрещено использовать китайскими и индийскими пограничниками вдоль всей китайско-индийской линии фактического разграничения по взаимной договоренности сторон, пояснил источник. Завязалась рукопашная схватка, которая продолжалась не менее четырех часов. По информации, полученной из Нью-Дели, погибло, как минимум 20 индийских солдат, а со стороны противника потери в два раза больше. К последней оценке индийских военных стоит относиться с недоверием. Есть видеозапись столкновения. Индийские военные действовали крайне неорганизованно, что, вероятно, и привело их к большим потерям. К тому же, о неудаче индийской стороны свидетельствует еще и тот факт, что порядка 10 индийских солдат были захвачены китайцами в плен, их уже отправили на родину. Представитель индийского правительства рассказал прессе, что (помимо 20 погибших) по крайней мере 76 индийских солдат получили ранения во время столкновения и были госпитализированы. Китай до сих пор не дал информации о потерях со своей стороны. «Ситуация остается прежней, размежевания нет, но нет и дальнейшего наращивания сил», - сообщил СМИ источник в правительстве Индии, которому известно о ситуации на местах.

Соединенные Штаты выразили соболезнования Индии в пятницу в связи с гибелью ее солдат. «Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования народу Индии в связи с гибелью людей в результате недавней конфронтации с Китаем», - заявил госсекретарь США Майк Помпео в сообщении, опубликованном в Twitter.

Индийский премьер Моди решил пересмотреть состояние существующих экономических связей с Китаем, как раз в тот момент, когда отношения между Китаем и США значительно ухудшились. Отмечается также, что за последние два десятилетия Нью-Дели установил более тесные политические и оборонные связи с Вашингтоном. Соединенные Штаты стали одним из главных поставщиков оружия в Индию. В связи с ростом напряженности в отношениях с Пекином все чаще звучат призывы высокопоставленных бывших индийских дипломатов к более тесным отношениям с Соединенными Штатами и их союзниками, такими как Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия и другими. «Это даст возможность Индии более решительно идти на сближение с США в качестве основного стратегического партнера и привнести больше энергии в отношения с Японией, Австралией и АСЕАН», - написал бывший министр иностранных дел Нирупама Рао в газете The Hindu.