Коронавирус в Казахстане карабкается наверх: болеют Назарбаев и министр здравоохранения

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19 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Коронавирусная статистика по поводу Казахстана не вызывает особых волнений. Казалось бы, ситуация вполне благоприятная, и вирус практически побеждён. По официальным данным, в республике сейчас находится 15 877 заболевших COVID-19. 100 человек умерли от осложнений, а 10 065 пациентов полностью оправились от недуга. Но доверять официальной статистике по-прежнему не стоит. Правда может спокойно умалчиваться.

По некоторым сведениям, положение всё ещё очень тяжёлое. В этой стране полным-полно беднейших регионов, в которых уровень жизни - соответствующий. К тому же о казахской медицине никогда не говорили что-либо хорошее. Со здравоохранением там всегда имелись многочисленные проблемы.

Ещё 14 июня прошли новости о заражении коронавирусом самого министра здравоохранения Казахстана, Елжана Биртанова. Он умудрился подцепить инфекцию, несмотря на все строгие карантинные правила. Этот человек всегда относился к своему здоровью весьма трепетно. По словам представителей министерства, состояние у Биртанова неважное. На самоизоляцию ушли многие члены правительства Казахстана. Вирус не обошёл стороной и легендарного лидера государства, Нурсултана Назарбаева, много десятилетий возглавлявшего республику. Пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай заявляет, что «ковид» пока не парализовал Назарбаева. Он продолжает активно работать дистанционным путём.