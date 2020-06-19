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Коллекторы в Кузбассе поплатились за давление на должника

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Коллекторы в Кузбассе поплатились за давление на должника
фото: Pixabay

Мужчина с задолженностью за кредит написал заявление об отказе от взаимодействия с коллекторами. Однако злоумышленники продолжили искать контактов с потерпевшим. На гражданина было оказано психологическое давление, за что коллекторское бюро в Кемеровской области получило штраф в размере 300 тыс. рублей.

Спецслужбы в ходе проверки установили, что те же злоумышленники преследовали жительницу поселка Ерунаково. Коллекторы звонили женщине с номера, который был зарегистрирован на другое юридическое лицо. 

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