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Уровень доверия: наивысший. Ангела Меркель уже давно позиционирует себя как идеальный европейский правитель

, 01:24 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Уровень доверия: наивысший. Ангела Меркель уже давно позиционирует себя как идеальный европейский правитель
фото: соцсети

Как бы ни говорили критики, а доверие к Ангеле Меркель со стороны германского населения лишь только усиливается. Ещё в 2018-19 годах в СМИ то и дело писали, что канцлер ФРГ стремительно теряет любовь своего народа. Особенно были популярны споры насчёт вопроса о мигрантах в стране. Но прошедшая пандемия и многие события 2020 года снова подняли рейтинг канцлера до самого высокого уровня. Германия ведь совсем не проиграла коронавирусу и не сдалась на его милость. Хоть «ковид» и унёс жизни почти 9000 немцев, эта страна всё равно находится не в списке проигравших. Напротив, её медицина в очередной раз доказала своё преимущество.

Германия отлично справилась с инфекцией, благодаря умелому руководству Меркель и её администрации. На сегодня там уже 173 847 оправившихся от болезни, что говорит о весьма эффективном уровне медицины. Никаких жёстких карантинных ограничений так и не было введено. Правительство активно помогало своим гражданам в сложных ситуациях. В получении необходимых выплат не надо было приводить никаких доказательств и возиться с сотнями бумаг. Уже за это жители ФРГ безмерно отблагодарили своего канцлера. Впрочем, уровень жизни в Германии всегда был на вершине айсберга. Пожалуй единственное, что не нравилось многим людям, это были строгие запреты на использование пиратского контента в сетях. В остальном Германию ставили, как пример идеального демократического государства.

Канцлер всегда выступала перед публикой совсем не с неохотой, как это делают некоторые члены правительства. Каждая произнесённая речь была полна любви и доброты по отношению к собственной нации. Меркель охотно прислушивалась к экспертам из института Роберта Коха, занимавшимися исследованиями коронавируса. Социологи ещё в апреле фиксировали высокий уровень поддержки канцлера со стороны населения. Её политика была признана рассудительной и верной многими крупными изданиями. Люди не чувствовали себя незащищёнными или угнетёнными. Они всегда знали, что в случае трудной, даже самой критической ситуации, правительство всегда займёт их сторону и окажет необходимую поддержку.


На сегодня уровень доверия почти такой же, как и был во время эпидемии. Более того, европейцы пристально следят за грядущим проектом Ангелы Меркель по защите ценностей свободы и мира. 18 июня она официально выступала по этому поводу в бундестаге. «Европа обладает открытым и динамичным устройством мира и свободы», - заявила канцлер вчера во время обращения к политикам, «И это устройство мы должны постоянно улучшать». Меркель в полной уверенности, что никакие трудности не расколют общество Европы. Несмотря на недавние трудности и так называемую дисквалификацию Евросоюза, канцлер пребывает в полной уверенности, что в скором времени всё вернётся на круги своя, и Европа снова почувствует единение.

Меркель призывала все страны Евросоюза к сплочённости по отношению к КНР. Она намерена мирным путём добиться урегулирования конфликта с Си Цзиньпином. Ведь многие страны до сих пор винят китайское правительство в изобретении коронавируса. Эксперты считают, что опасная «химера» вполне могла вырваться из Уханьской лаборатории. Для решения глобальных проблем лидеры Евросоюза и Китая готовятся встретиться на глобальном саммите, который запланирован на конец этого года.

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