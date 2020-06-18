Корея на рубеже войны. В случае конфронтации КНДР и Южной Кореи может случиться Третья Мировая война

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18 июня 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Южная Корея сейчас на грани полномасштабной войны со своим северным соседом. Взрыв в Кэсоне отчётливо показал враждебную настроенность руководства Ким Чен Ына по отношению к южанам. Обе страны уже начали стягивать войска к легендарной 38-й параллели, где почти 70 лет назад вовсю бушевали сражения. Пока ещё до сих пор не выяснено, кто именно стоит за взрывами офиса межкорейской связи в Кэсоне. Южная Корея полагает, что это дело рук Ким Ё Чжён, родной сестры северного диктатора. По мнению многих экспертов, эта женщина представляет собой воплощение зла. Она настолько жестока и расчётлива, что её методам могут позавидовать даже иранские аятоллы.

случае полноценного конфликта полуостров вновь окажется погружённым в хаос. Начнётся бойня небывалых масштабов. Вновь будут гибнуть тысячи и тысячи невинных людей. Северокорейский режим, разумеется, начнёт стягивать к южным землям большую часть своей армии. Уже многим известно, что солдаты в КНДР – не более, чем пушечное мясо, как впрочем, и значительная часть населения. Южная Корея незамедлительно воспользуется помощью своих верных союзников из США и Японии. И союзники вполне могут отреагировать соответствующим образом. Дональд Трамп ещё давно зарекомендовал себя как ненавистник деспотии в КНДР. И это не удивительно, ведь именно при Трампе случилась та жуткая история с американцем, которого отправили в северокорейский концлагерь за банальную кражу плаката. Какая-то бумажка оказалась ценнее человеческой жизни. Американца привезли на родину уже мёртвым.

У КНДР также имеется много союзников среди деспотичных государств. Китайский лидер Си Цзиньпин вероятно поддержит своего собрата по режиму. Ким Чен Ын всегда был хорошего мнения о своих соседях из Поднебесной. Ещё Северную Корею могут поддержать тиранические страны Востока, в которых всё ещё преобладает полумонархическая власть. Россия безусловно останется в нейтралитете. Правительство РФ уже призывало корейцев к мирному урегулированию конфликта. «Мы призываем обе стороны к сдержанности и за поддержание стабильной ситуации на полуострове», - заявил недавно Сергей Лавров, министр иностранных дел России, «Надеемся, что нас услышат». Ведь если конфликт затянется и перерастёт в полномасштабную войну, не исключено, что это будет одна из последних войн для всего человечества.