Политтехнолог рассказал о причинах протестов в США: «Америке нужны новые партии, новые лица»

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18 июня 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colta.ru

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Политолог и политтехнолог, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Виталий Шкляров, работавший на избирательных кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, дал оценку происходящим в США событиям.

По мнению политолога, для предубеждения к темнокожим со стороны полиции есть объективные основания: по статистике, афроамериканцы в восемь раз чаще, чем белые, совершают насильственные преступления. Поэтому их чаще и задерживают.

«Афроамериканцев США можно условно разделить на две группы. Одни из них живут вполне добропорядочной жизнью, имеют образование, часто хорошо зарабатывают; другие не вылезают из гетто, прозябают за счет пособия по безработице и нередко являются членами банд, - рассказывает Виталий Шкляров. - В протестах участвуют в основном первые, добропорядочные. Хотя они главным образом люди законопослушные, именно они - настоящие жертвы полицейской жестокости и прочей дискриминации. Ведь они ни в каких бандах не состоят, но, по словам многих активистов, постоянно чувствуют на себе проявления расизма в виде ежедневных актов микроагрессии, которые сейчас принято называть «пыткой тысячи порезов».

Белое население политолог тоже разделил на несколько условных групп: «потомственные расисты» (проживают в основном в центральных бедных штатах, в глубинке), продвинутые современные участники протестов (жители крупных городов, в основном на Западном и Восточном побережье) и средний класс (могут быть как против протестов, так и за них, но чаще стоят в стороне, тихо удивляясь происходящему)».

Эксперт не исключает, что в BLM (Black Lives Matter) в США участвует больше белых американцев, чем черных, и приводит пример: на волне протестов группа белых студентов попросила профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна быть «снисходительным» при выставлении оценок чернокожим студентам - по сути, завысить им итоговые оценки. Профессор не имел возможности выявить из списка студентов чернокожих, ведь обучение в последнее время проводилось удаленно, и какой расы его студенты - не всегда можно было определить. Потом он сослался на величайшего борца за права черных Мартина Лютера Кинга, который сказал, что «людей не должны оценивать по цвету их кожи». В результате петиция за отстранение Кляйна от работы собрала 20 000 подписей, и руководство университета лишило его возможности преподавать на три недели. А полиция приняла меры к охране профессора, потому что ему поступили многочисленные угрозы.

«Эта история типична, можно найти много схожих примеров поведения: от вставания белых на колени перед черными в качестве покаяния до требования к охранникам магазинов разойтись, чтобы они не мешали жителям гетто грабить. Жизни афроамериканцев для восставших белых сейчас действительно важнее! Они, похоже, приняли принципиальное решение закрывать глаза на грабежи и поджоги, на погибших и пострадавших от протестов как белых, так и черных невинных людей, не говоря уже о полицейских», - отмечает Виталий Шкляров и приходит к выводу: «Исток этого - коллективное чувство вины за столетия рабства и десятилетия сегрегации. Но именно это чувство вины со стороны людей, которые сами ничем перед черными не провинились, является проявлением расизма. Потому что белые протестующие таким образом продолжают отделять себя, белых, от «них», страдающих черных. А значит, вместо объединения рас происходит лишь искусственное расширение пропасти между ними».

Политическая система США, хотя и является довольно прозрачной и во многом истинно демократичной, но, по мнению эксперта, далека от совершенства.

«Фактически в стране есть только две партии: республиканцы и демократы. Границы мнений между ними четко разделены, политические позиции не меняются десятилетиями. При этом многие американцы не могут найти в них себя. В частности, как раз протестующая радикальная молодежь: анархисты, веганы, социалисты и часто даже либертарианцы», - подчеркивает политолог, добавив, что «Америке нужны новые партии, новые лица, которые могли бы выражать в политике мнения новых людей».

Появление автономной зоны Капитолийского холма, когда протестующие захватили шесть кварталов в самом центре города, огородили их и объявили «зоной, свободной от полиции», он не считает случайным – «это именно та ситуация, когда люди естественным образом пытаются создать то, чего им не хватает. А не хватает им возможности оказывать влияние на политическую жизнь страны».

«Что могло бы реально исправить ситуацию - так это решить раз и навсегда проблему гетто. Расселить их или дать возможность детям в бедных кварталах получить нормальное образование и впоследствии работу. Не будет гетто - не будет банд, а тогда и оснований для полицейской жестокости не останется, и расистов легко будет вычистить из стройных синих рядов», - заключает политолог.