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Армия США в срочном порядке набирает 10 тыс. рекрутов

, 18:30 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

Армия США в срочном порядке набирает 10 тыс. рекрутов
фото: соцсети

Пентагон планирует в конце месяца завербовать 10 тыс. новобранцев, чтобы восполнить образовавшуюся в его рядах кадровую дыру. Командование предложило рекрутерам зарегистрировать именно такое количество потенциальных рекрутов за три дня. Подобные акции военное ведомство США проводило и ранее, но теперь гонка в наборе молодых кандидатов в военнослужащие, связанна с пандемией Covid-19.

 Американское военное ведомство с 30 июня по 2 июля проведет срочный набор рекрутов в свои ряды. Эта акция направлена на ликвидацию кадровой дыры, образовавшейся в результате не функционирования пунктов регистрации новобранцев во время карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. Гражданам, которые вступят в ряды Армии США в течение этих трех дней, помимо обычных выплат, выдадут дополнительный денежный бонус в размере до 2000 долл

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«Мы никогда этого не делали», - заявил прессе генерал-майор Фрэнк Мут, руководитель рекрутингового управления армии США (US Army Recruiting Command). «Ранее такого не удавалось, но сейчас, мы сосредоточились на том, чтобы активно поработать в течение трех дней, и мы уверенны, что можем за этот период преодолеть заветное число набора 10 000 потенциальных рекрутов и достичь намеченной нами цели».

Подчеркивается, что столь сложная задача, исполнение которой ограничено по времени заставит армейских рекрутеров активнее работать в социальных сетях и на своем сайте. Всего новобранцам предложат 150 военных специальностей. Из них выделены порядка десяти, прием на которые требует прохождения тестов на уровень «АйКью», и наличие специальных знаний и навыков в работе с цифровым оборудованием. Среди наиболее востребованных должностей: лингвисты-криптологи, специалисты по психологическим операциям, члены экипажей противовоздушной и противоракетной обороны и операторы беспилотных летательных аппаратов. Этим рекрутам предложат бонусы до 40 тыс. долл. А студентам, принятым на службу в соответствующих военных специальностях, погасят кредиты до 60 тыс. долл, взятые на получение образования. 

Доктор военных наук, генерал-лейтенант Сергей Чварков пояснил «Аргументам недели»: «Такие акции у них проводят(но, не с такой скоростью) по мере необходимости. По-моему, когда они разворачивали второй Ирак, или когда их «бомбанули» в Сомали, у них тоже возникала проблема комплектации личного состава. Сейчас может быть они не справляются с задачами пополнения экспедиционного корпуса, количество баз не уменьшается, количество боевых задач растет, тут еще и расовая проблема, так что вполне возможно такое решение есть. Армия, которая базируется у них на континенте проблем с комплектацией не испытывает, а она основа, именно ее готовят к большой войне, а вот «сброд» экспедиционного корпуса, который разбросан по всему миру к такой войне не готовят, его готовят только к проведению тех операций, которые мы видим последние 30 лет, когда США воюют с заведомо слабым противником».

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