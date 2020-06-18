«Ганди – хищник и нацист». Протестующие в Великобритании обвиняют в расизме едва ли не каждую историческую персону

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18 июня 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Массовые бунты в США породили новую эпидемию, которая теперь стремительно распространяется по планете.

Многие темнокожие европейцы, вдохновившись «героизмом» сторонников Джорджа Флойда, тут же начали предъявлять властям совершенно неадекватные требования. Если ранее на многие исторические факты смотрели всего лишь как на давно забытое прошлое, то сейчас уже всё по-другому. Можно спокойно получить обвинения в расизме даже упоминая про прошлое жителей Африки. Очередной жертвой обвинений в расизме и фашизме стал всемирно известный защитник прав индийцев, Мохандас Ганди. «Ганди – хищник и нацист», - прозвучали яростные вопли критиков в сторону великого борца за свободу. Обвинения конечно же вышли необоснованными. Протестующие придрались к банальным заявлениям Ганди о примитивных верованиях в Африке и присутствии там многочисленных диких народов. А ведь господин Ганди, между прочим, был сторонник всеобщего равенства среди представителей человеческой цивилизации. Он уважал абсолютно каждую культуру и нацию.







Движение за снос памятников стало набирать обороты едва ли не по всейВеликобритании. Зазвучали слова и про расистские взгляды Уинстона Черчилля, легендарного английского политика, спасавшего страну от Гитлера. Бунтовщики стали внимательно изучать многие исторические и литературные документы в целях выявления расистских фраз. Многие сторонники «Black Lives Matter» выступают за уничтожение всего, что хоть как-то напоминает о «древних поработителях», якобы оскорбляющими и унижающими африканскую культуру. К сожалению, эти люди забывают, что историю человечества попросту невозможно переписать. И подобные настроения очень попахивают таким же самым расизмом, но уже не белым, а исключительно чёрным. Таким путём можно спокойно обвинить в расизме всех исторических деятелей прошлого, включая конечно же и античных полководцев, которые с темнокожими, как правило, никогда не церемонились.