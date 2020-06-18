Пандемия увеличила в Италии количество бедных

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18 июня 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

К концу года численность бедных в Италии может увеличиться ещё на один миллион человек. Люди после пандемии стали чаще обращаться за финансовой и продовольственной помощью в благотворительные организации.



Многие итальянцы потеряли работу в условиях пандемии и попали в затруднительное экономическое положение. В особо тяжёлых условиях оказались ремесленники, торговцы. Государство не смогло им предоставить субсидии и материальную поддержку. Также в категории пострадавших лица, не имеющие накоплений и работающие в серых отраслях экономики.



Чтобы помочь нуждающимся итальянцы организовывают солидарные акции, приобретают продуктовые наборы и оставляют их магазинах. Эксперты спрогнозировали снижение ВВП государства к концу года на 8,3%. Итальянская экономика испытала самый «серьёзный шок» по сравнению с другими европейскими государствами.



В Национальном институте статистики сообщили, что по итогам прошлого года было зарегистрировано порядка 4,6 миллиона итальянцев, относящихся к бедной категории.



С середины мая Италия возобновила работу практически всех предприятий. Между регионами страны отрыто транспортное сообщение. С 3 июня была открыта граница.



