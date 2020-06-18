Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

С прицелом на Крым: Украина с помощью Америки увеличит мощность ВМФ втрое​

, 12:32 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

С прицелом на Крым: Украина с помощью Америки увеличит мощность ВМФ втрое​
фото: соцсети

Государственный департамент США одобрил продажу Украине шестнадцати патрульных катеров Mark VI (MK VI) на сумму 600 млн долл. Об этом поступила информация 18 июня из Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (The U.S. Defense Security Cooperation Agency- DSCA).

Всего в списке поставок техники и вооружений, предназначенных для ВМСУ (утвержденном американским Госдепом): шестнадцать патрульных катеров, 32 боевых модуля дистанционного управления MSI Seahawk A2, электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) (16 установленных на катерах и 4 запасных), шестнадцать акустических устройств дальнего действия LRAD (5-километровые акустические системы), шестнадцать систем распознавания «свой - чужой» IFF, 40 пушек МК44 (32 установленных на катерах и 8 запасных), расходные материалы, запчасти и сопутствующее оборудование.

«Запланированная поставка малых современных ближнего радиуса действия кораблей улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам. Украина будет использовать суда для защиты своих территориальных вод и защиты своих морских интересов», - заявил представитель DSCA прессе. Из того же источника стало известно, что транспортировка всего этого добра будет выполняться покупателем самостоятельно. «Украине не составит труда перевести это оборудование в свои вооруженные силы», - пояснил представитель DSCA. Надо признать, что американцы в этом вопросе проявляют излишний оптимизм.

Но, как бы то ни было, ВМСУ потенциально получили возможность усилиться примерно в трое. В их распоряжение вероятно поступят неплохие скоростные катера, чьи качества американцы протестировали в Персидском заливе и других районах ответственности 5-го флота ВМС США. Малый патрульный катер MK VI имеет водоизмещение 65 т, длину - 25м, ширину – 6,7 м, осадку – 1,2, приспособлен для действий в морских условиях, развивает скорость до 41 узла, принимает на борт десант до 10 человек. Его максимальная дальность хода 600 миль, при скорости 30 узлов. Он вооружен двумя 30-мм артиллерийскими установками и другими системами.

Помимо чисто охранных функций эти катера могут использоваться в интересах сил специальных операций и проводить стремительные групповые атаки морских объектов. ВМС США отработали тактику их применения совместно с ударными морскими вертолетами HSC 26. При определенных обстоятельствах и умелом управлении, эти катера могут представлять угрозу Крыму и кораблям ЧФ РФ. Под угрозой атаки окажется и Крымский мост.

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью