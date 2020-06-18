С прицелом на Крым: Украина с помощью Америки увеличит мощность ВМФ втрое​

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18 июня 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Государственный департамент США одобрил продажу Украине шестнадцати патрульных катеров Mark VI (MK VI) на сумму 600 млн долл. Об этом поступила информация 18 июня из Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (The U.S. Defense Security Cooperation Agency- DSCA).

Всего в списке поставок техники и вооружений, предназначенных для ВМСУ (утвержденном американским Госдепом): шестнадцать патрульных катеров, 32 боевых модуля дистанционного управления MSI Seahawk A2, электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) (16 установленных на катерах и 4 запасных), шестнадцать акустических устройств дальнего действия LRAD (5-километровые акустические системы), шестнадцать систем распознавания «свой - чужой» IFF, 40 пушек МК44 (32 установленных на катерах и 8 запасных), расходные материалы, запчасти и сопутствующее оборудование.

«Запланированная поставка малых современных ближнего радиуса действия кораблей улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам. Украина будет использовать суда для защиты своих территориальных вод и защиты своих морских интересов», - заявил представитель DSCA прессе. Из того же источника стало известно, что транспортировка всего этого добра будет выполняться покупателем самостоятельно. «Украине не составит труда перевести это оборудование в свои вооруженные силы», - пояснил представитель DSCA. Надо признать, что американцы в этом вопросе проявляют излишний оптимизм.

Но, как бы то ни было, ВМСУ потенциально получили возможность усилиться примерно в трое. В их распоряжение вероятно поступят неплохие скоростные катера, чьи качества американцы протестировали в Персидском заливе и других районах ответственности 5-го флота ВМС США. Малый патрульный катер MK VI имеет водоизмещение 65 т, длину - 25м, ширину – 6,7 м, осадку – 1,2, приспособлен для действий в морских условиях, развивает скорость до 41 узла, принимает на борт десант до 10 человек. Его максимальная дальность хода 600 миль, при скорости 30 узлов. Он вооружен двумя 30-мм артиллерийскими установками и другими системами.

Помимо чисто охранных функций эти катера могут использоваться в интересах сил специальных операций и проводить стремительные групповые атаки морских объектов. ВМС США отработали тактику их применения совместно с ударными морскими вертолетами HSC 26. При определенных обстоятельствах и умелом управлении, эти катера могут представлять угрозу Крыму и кораблям ЧФ РФ. Под угрозой атаки окажется и Крымский мост.