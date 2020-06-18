Кузбасс: за жестокое обращение с животными мужчине грозит лишение свободы до 5 лет

В Кузбассе будут судить мужчину, выкинувшего кота с пятого этажа. За жестокое обращение с животными жителю Кемеровской области грозит лишение свободы до 5 лет.
По версии следствия, житель Новокузнецка в апреле 2020 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил, что кот испачкал кровать, на которой мужчина собирался отдохнуть.
«Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: «Найду, сразу убью». Когда он нашел животное, схватил его и в присутствии 13-летней дочери выкинул в окно с пятого этажа», – уточнили в надзорном ведомстве.
Кот в результате падения получил серьезные травмы, его решили усыпить.