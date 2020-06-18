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Отвечая на критику в книге Болтона, Трамп назвал его «болваном» и «злобным дураком», который «хотел воевать»

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Отвечая на критику в книге Болтона, Трамп назвал его «болваном» и «злобным дураком», который «хотел воевать»
Фото: Дональд Трамп, Oliver Contreras/globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал своего экс-советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона «злобным дураком, который хотел только воевать». Причиной критики стала его книга «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

«Чрезвычайно нудная книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать», - высказал он.

Трамп отметил, что Болтон ни в чем не разбирался и был благополучно отвержен и отстранён: «Ну и болван!»

Ранее в СМИ опубликовали фрагмент из книги, где Трамп спрашивает у Болтона, является ли Финляндия частью России, а Великобритания «ядерной державой».

БА

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