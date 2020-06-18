Во Франции расследуют массовые беспорядки, устроенные чеченцами в Дижоне

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18 июня 2020, 00:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

МВД Франции обещает жёстко отреагировать на ситуацию в Дижоне. Ведь в столице бывшей Бургундии уже несколько дней царит хаос.

Идут многочисленными столкновения между выходцами из Чечни и местными жителями. Госсекретарь при МВД Лоран Нуньес пообещал усилить жандармерию в городе. Он утверждает, что никто не уйдёт от ответственности за устроенные беспорядки. Ведь в правовом государстве не должно быть никаких горских законов и самосуда. Нуньес также сообщил, что судебные расследования по поводу беспорядков уже начались. Каждый, кто нарушил закон, ответит соответствующим образом.

Столкновения между кавказцами и местными жителями (которые между прочим далеко не французы, а североафриканцы) начались из-за избиения 16-летнего чеченца. 12 июня уже начались уличные бои между двумя группировками. В ход пошли ножи и тяжёлые железные пруты. Многие чеченцы получили в соцсетях угрозы от радикально настроенных дижонцев. Кавказцы восприняли это как настоящий вызов. На протяжении трёх дней город погружался в хаос и анархию. Уничтожались машины, поджигались мусорные баки, разбивались камеры видеонаблюдения. В сетях появились многочисленные видео, отображающие беспорядки в Дижоне. На некоторых видеоматериалах даже видно использование хулиганами огнестрельного оружия.