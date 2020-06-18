Холодная война между Северной и Южной Кореей может опять стать горячей​

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18 июня 2020, 00:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

16 июня 2020 года можно назвать одним из самых худших дней в истории Корейского полуострова. Северная Корея первой обрушилась на своих южных соседей. Перемирие между двумя государствами закончилось.

Удар Ким Чен Ына был нанесён по южнокорейскому офису в городе Кэсон, находящимся на территории КНДР. От здания осталось только пепелище. Ещё за неделю до трагедии в Северной Корее сообщили, что полностью прекращают все контакты с Сеулом. Всему виной пропагандистские листовки, запущенные с южных земель на территорию владений Ким Чен Ына. В листовках было отчётливо сказано, что династия Кимов познает на себе судьбу Каддафи. Самого лидера КНДР южные активисты именовали дьяволом.

Эксперты полагают, что за подрывом офиса стоит сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, весьма деспотичная женщина, отличающаяся бурным нравом и невероятной жестокостью. Именно она первой пригрозила ответом Сеулу за разосланные активистами листовки. Сейчас Южная Корея в спешке перебрасывает войска к легендарной 38-й параллели. Правительство Сеула явно не оставит безнаказанным вероломные нападения северян. Многие корейцы уже готовятся к возобновлению войны. Ситуация стремительно накаляется. Вооружённое наступление обеих держав может случиться в любую минуту, и тогда массовое кровопролитие будет неизбежно.

Между тем, Россия и США всё ещё надеются на мирное урегулирование ситуации и избежание глобальной войны.