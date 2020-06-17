Опасность новой вспышки ещё есть. Выявление «ковида» на пекинском рынке вызывает опасения экспертов

13 июня китайские власти официально закрыли рынок «Синьфади», где была зафиксирована новая вспышка коронавируса. Эпидемиологи обнаружили вирусные частицы на доске разделанного лосося. Пока что ещё неясно был ли лосось носителем Covid-19, или был лишь промежуточным хозяином.
Помимо этого поднимаются и вопросы об умышленном подбросе заражённых материалов на рынок. Главный эпидемиолог КНР У Цзунью сообщил о том, что какие-то выводы пока делать рано, так как нужно понаблюдать за ситуацией. Некоторые вирусологи и эксперты из Поднебесной допускают возможность ухудшения положения в ближайшие дни, в то время как у их российских коллег более оптимистичное мнение.
Рынок «Синьфади» всё ещё блокирован китайскими войсками. Правительство КНР пока не даёт каких-либо точных сведений, и всем остаётся лишь гадать, что же всё-таки произошло на рынке. Необходимой информации пока не поступило. Одни эксперты заявляют, что это может быть той самой второй волной, о которой предупреждали ВОЗ. Другие утверждают про банальную случайность и про отсутствие всякой угрозы повторного распространения «ковида» по планете. Теорий и гипотез набралось уже слишком много. Но всё же Пан Синхо, заместитель руководителя центра контроля заболеваний в Пекине, сообщает, что количество инфицированных далеко не уменьшается. Соответственно опасность новой масштабной вспышки всё ещё сохраняется.