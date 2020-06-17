Служба безопасности Украины задержала торговца боеприпасами

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17 июня 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Служба безопасности Украины вынуждена брать на себя дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов, находящиеся в юрисдикции МВД. В Черниговской области недавно был задержан продавец боевых осколочных гранат.

В Черниговской области в результате оперативно-следственных мероприятий местному управлению Службы безопасности Украины (СБУ) удалось задержать торговца боеприпасами, который пытался наладить сбыт боевых осколочных гранат представителям криминальных кругов региона. По данным предварительного следствия, бывший военный хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе недалеко от места своего проживания. Своих клиентов он подыскивал через личные связи. Оперативники получили информацию от своей агентуры. Далее СБУ удалось провести через подставное лицо фиктивную закупку у подозреваемого двадцати гранат Ф-1. В дальнейшем, оперативная группа при поддержке бойцов из отряда быстрого реагирования провела задержание фигуранта. В тайниках обнаруженных в результате оперативно-следственных действий были найдены еще 50 боевых гранат Ф-1.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время выявляются все причастные к хищению боеприпасов и лица, вовлеченные в деятельность задержанного фигуранта. Похоже из парня по старинке выбивают показания. Оперативниками проверяются все возможные источники от куда фигурант мог получать похищенные боеприпасы. Также прорабатывается информация о нелегальном поступлении изъятого оружия из района проведения операции Объединенных сил (ООС).

В украинских СМИ и блогосфере фигурирует информация о том, что хищения оружия и боеприпасов в зоне ООС и последующая их продажа приобрели угрожающие масштабы, несмотря на ограничительные карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Приводятся примеры, когда комиссии СБУ обнаруживают серьезные недостачи на военных складах, участвующих в ООС частей и соединений. Так, в мае из-за большой нехватки на складе 54-ой бригады автоматов и боеприпасов, был отстранен от командования комбриг. Еще в начале прошлого года Юрий Луценко заявил во время прямого эфира на ТВ о том, что на руках у украинцев нелегально находится до 5 млн. единиц стрелкового оружия. Политолог Владимир Корнилов тогда добавил, что Луценко явно занизил истинную статистику. Более того было озвучено, что «на черном рынке на Украине можно купить не только стволы, но и гранатометы, и минометы, и пулеметы».