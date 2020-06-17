Президент США находится перед самым тяжёлым выбором за всё своё правление

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Буквально вчера президент США Дональд Трамп официально подписал указ о реформировании полицейской системы. Правда он не стал идти на поводу у многих протестующих и бунтарей, и не расформировал данный институт правоохранителей. Но зато теперь удушающие приёмы при задержании полностью запрещены. За это можно спокойно получить реальный тюремный срок. Помимо запрета на удушения, полицейским не рекомендовано использовать огнестрельное оружие. Вместо этого можно применять электрошокер, но опять же без причинения серьёзного вреда задержанному.

Во время выступления в Розовом саду президент Трамп выразил соболезнования всем жертвам полицейского насилия и пообещал бороться с подобным произволом. Однако он резко осудил неадекватные требования демонстрантов по поводу полного расформирования полицейских структур или максимальных ограничений. «Без закона есть анархия», - заявил Трамп в своём выступлении, «А анархия есть хаос. Без полиции у граждан не будет ощущения безопасности». И в этих фразах, он абсолютно прав. Ведь при отмене полиции как таковой, города Америки спокойно превратятся в какую-нибудь республику Сомалилэнд. На каждой улице будут грабить, убивать и насиловать. Впрочем, это уже происходит во многих американских штатах, где бунтарей не удаётся присмирить.

Президент США сейчас стоит перед самым тяжёлым выбором за всё своё правление. Дональд Трамп обещал своему народу стабильность и процветание, но он и подумать не мог, что 2020-й год обернётся не только коронавирусной эпидемией, но и массовыми восстаниями. Агрессивных бунтарей он уже приравнял к террористам и обещал с ними разобраться. На данный момент можно сказать, что президент США допускает промедление. Но возможно, это лишь затишье для планирования дальнейшей стратегии. Вероятно, в скором времени он всё же нанесёт удар по вышедшим из-под контроля регионам и полностью устранит пандемию бандитизма.