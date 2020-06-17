В Пекине из-за норвежского лосося ввели военное положение

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17 июня 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

фото: соцсети

В Китае зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом за последние два месяца. В целях борьбы с COVID-19 власти ввели военный режим на ограниченных территориях. Под подозрение в заражении инфекцией попал даже норвежский лосось.

Вирус обнаружили на разделочной доске в отделе морепродуктов главного продуктового оптового рынка Пекина «Синьфади». Китайские власти запросили сведения о риске инфицирования свежего лосося у его норвежских производителей. Правительство Норвегии сообщило, что готово предоставить Китаю всю необходимую информацию.

«Мы хотим дать на это настолько быстрый и полный ответ, насколько это возможно, чтобы минимизировать негативные последствия для экспорта», - заявил министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригтсен.

Известно, что в 2019 году Норвегия экспортировала в Китай 23,5 тыс. тонн лосося на 147,5 млн евро. В 2020-м уже экспортировано 9,6 тыс. тонн рыбы. В субботу в супермаркетах и универмагах китайской столицы продажи лосося были прекращены.

В южном районе Пекина ввели военное положение. Власти закрыли не только рынок, но и посадили на временный карантин жителей соседних районов. Сообщается, что прекращены занятия в расположенных рядом с рынком трех начальных школах и трех детских садах. Вслед за столицей военное положение из-за COVID-19 ввели в соседнем городе Баодин с населением более 11 млн человек. С коронавирусом Китай теперь борется локально, не приостанавливая экономику полностью.

Китай научился моментально и эффективно реагировать на кризисы. В Пекине сразу были задействованы бригады специалистов различного профиля, проведено тотальное тестирование жителей окружающих рынок районов. Результаты тестов поступают уже через 15 минут. Достаточно эффективно действует разработанная китайскими компаниями система геолокации, приложение установлено фактически на каждом смартфоне в стране, так как оно является, по сути, электронной медицинской картой. Через нее же устанавливаются так называемые коды здоровья, если человек оказался в зараженной «красной зоне», что определяется автоматически, то человека помещают на карантин на 21 день.

«Российский опыт - это попытка добиться китайского результата без китайских ограничений и с европейским подходом. Однако проблема в том, что при существовании реальной угрозы здоровью людей и распространения вируса предприятия у нас не могут закрываться из-за «приказа сверху». Несогласованность действий властей, когда одни борются с распространением заболевания, а другие рапортуют о красивых цифрах в статистике, приводит не к победе над вирусом, а к распространению болезни, и в итоге закрывается и сажается на карантин не одно-два предприятия, а весь регион», - отмечает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Эксперт подчеркивает, что локальная борьба с COVID-19 наносит меньший ущерб экономике, ведь «в Пекине в данный момент закрылись не промышленные, а спальные районы, то есть работа фабрик и заводов не прекращается».