В больницах Нур-Султана почти не осталось свободных коек

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17 июня 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Больничная палата. Фото: pixabay.com

В больницах Нур-Султана заняты 90 процентов коек. Это связано с тем, что ежедневно в больницы Каждый день поступает по 500 человек.

По словам, глава горздрава столицы Казахстана Сауле Кисиковой, с начала года в день в среднем поступало пять пациентов с пневмонией, с начала июня ежедневно в среднем поступает 500 человек, причем, каждый второй с вирусной пневмонией.

Ситуацию осложняет и тот факт, что практически каждый пятый из поступающих в больницу, находится в средне-тяжелом и тяжелом состоянии.

«Количество лиц, находящихся в инфекционных и провизорных стационарах, на сегодняшнее утро составляет 1 711 человек, а число людей, подключенных к аппарату ИВЛ, увеличилось в четыре раза», – сказала Кисикова.