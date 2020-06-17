Индия и Китай подсчитывают потери в недавнем пограничном конфликте

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17 июня 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Официальные лица в Пекине и Нью-Дели выступили с взаимными обвинениями в нарушении договоренности о Линии действующего контроля (ЛДК) на спорной пограничной территории. Индийские военные пока заявляют о 20 погибших своих военнослужащих и признают, что есть пропавшие без вести. Китайская сторона отказывается озвучивать свои потери. В блогосфере уже назвали этот конфликт «третьей мировой войной».

Похоже, что Индия и Китай совершили исторический и технологический прорыв в военном деле. Эйнштейн в свое время говорил: «Я не знаю каким оружием человек будет вести третью мировую войну, но четвертая будет с палкой и камнем». В недавнем пограничном конфликте индийские и китайские военные дрались палками и забрасывали друг друга камнями, таким образом они совершили большой философский скачек - миновали уровень третьей мировой войны и возвысились сразу до четвертого, по Эйнштейну.

В настоящее время «Индия и Китай ведут переговоры по военным и дипломатическим каналам, направленные на урегулирование ситуации в восточном Ладакхе», если верить представители индийского МИДа Анурагу Шриваставе. Он потрудился и уточнил суть своих слов, заявив, что оказывается уже с 6 июня, идут переговоры между военными чинами двух сторон. Чем, как водится у дипломатов, внес сумятицу в процесс освещения происходящего в спорном районе Аксай Чин-Ладакх. В целом Нью-Дели возлагает ответственность за случившееся на Пекин. В свою очередь представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что граница (точнее ЛДК) была нарушена именно индийскими военными, а китайская сторона действовала вынужденно в сложившихся обстоятельствах. Военное руководство КНР опубликовало во вторник вечером заявление, в котором призвала индийскую армию немедленно прекратить «провокационные действия», и «решить вопрос путем диалога и переговоров».

Индийское военное руководство заявило о 20 погибших своих военнослужащих, при этом уточнив, что есть еще пропавшие без вести, а значит число потерь в живой силе будет расти. Столь значительное количество умерших военных чиновник индийского Минобороны объяснил удаленностью зоны конфликта и тем, что она находится в высокогорье, а в условиях разряженного воздуха получившие ранения солдаты умирают быстрее чем в низине. Давайте посмотрим, что собой представляет место конфликта. Это долина горной реки Галоуэн почти каньон с крутыми склонами гор по обе стороны. В сети есть видеокадры, на которых видно, что индийские солдаты ведут себя как беснующаяся толпа, не имеющая представления о том, как должны вести себя военные в экстремальной ситуации. Вооружены они были только палками, которые, похоже, в обычной обстановке используют в качестве альпенштоков. Возможно, китайские пограничники сумели подняться выше этой неорганизованной толпы по склону и пустить на индийцев небольшой камнепад. Потерявшиеся без вести скорее всего угодили в поток горной реки, а это верная смерть. Раненых в условиях высокогорья действительно сложно транспортировать, при отсутствии вертолетов, приходится нести их на руках или на мулах (ослах) в лучшем случае везти на автомобилях, а тряска усиливает страдания травмированных и приводит к болевому шоку, далее к смерти.

Представители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не называют число своих потерь. Ванг Венвен (Wang Wenwen) главный репортер Global Times (Гонконг) разместила на своей страничке в Twitter сообщение о то, что НОАК потеряла в конфликте 5 человек убитыми и 11 ранеными. Далее она известила, что официальной информации на этот счет нет.

Пока известно, что в рукопашной схватке сошлись около 150 солдат (в сумме с двух сторон). Опять же не ясно какому ведомству они принадлежали (Пограничной службе или Армии). Во всяком случае, в руках у некоторых индийцев были пластиковые щиты с надписью «Полиция». Индийская пресса сообщает о концентрации войск с обеих сторон, а это значит, что конфликт по-прежнему не разрешен. Отмечается, что за последние 45 лет это была самая кровопролитная схватка. Высокогорный регион Аксай Чин прилегает к спорным территориям Джамму и Кашмир, которые Индия не может поделить с Пакистаном.