Кадыров призвал власти Грузии принять «меры, способствующие перевоспитанию Габунии», а журналиста извиниться

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17 июня 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление гендиректора оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари Архи" ("Главный канал") Ники Гварамия о том, что чеченский лидер мог заказать покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию.

Габуния около года назад оскорбил Владимира Путина. Его за это осудили жители Тбилиси. Кадырову "приписали" договоренность с уроженцем Ингушетии Васамбегом Боковым, который якобы прибыл в Грузию, чтобы расправиться с Габунией. 38-летнего выходца Ингушетии задержали спецслужбы Грузии.

"На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают", — написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Чеченский лидер призвал Габунии "встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся", так как он "оскорбил не одного человека, а всех россиян". Также Кадыров призвал власти Грузии принять "меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина".