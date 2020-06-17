Генерал Леонид Ивашов раскрывает закулисные подробности об операции в Югославии

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17 июня 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

- На последней встрече с делегацией США в Москве американцы официально заявили устами трёхзвёздного генерала Д. Фогльсона: «Мы разрешаем вам участвовать одним батальоном в американском секторе. Это вас должно удовлетворить вполне. Потому что вы не будете подчиняться офицерам НАТО, а непосредственно американскому генералу». Я переспросил: «Вы нам разрешаете?» Фогльсон: «Да, разрешаем».



Естественно, торговаться мы не стали, торгашами себя не считали. Я объявил перерыв и попросил американского генерала внимательно изучить резолюцию СБ ООН, связаться с Пентагоном и уточнить: это окончательная позиция США? Генерал после перерыва сообщил, что есть ещё другое предложение: двумя батальонами состоять в мобильном резерве генерала М. Джексона, но тогда наш контингент будет подчиняться генералу Кларку (главком НАТО в Европе) и командующему натовским контингентом в Косово. Других вариантов в Пентагоне нет. Естественно, от такого щедрого подарка – ультиматума мы отказались, после чего я прервал переговоры. Отвечая на вопросы многочисленных журналистов, дежуривших у МИДа, я сказал только одну фразу: «Мы первыми не войдём, но последними не будем».



Я согласовал возможный ввод нашего контингента с президентом СРЮ С. Милошевичем и начальником генштаба СРЮ Д. Ойданичем. Сербское руководство заверило в полной поддержке наших действий, в частности, если натовцы попытаются атаковать наш контингент, вооружённые силы СРЮ нанесут по ним мощный удар. Более того, предусматривалась переброска наших десантников с территории России воздушным путём в г. Ниш, готовились также греческие Салоники для приёма российских кораблей. На всякий случай. Велась работа с представителями ведущих стран НАТО с целью заблокировать возможное решение Совета НАТО о вооружённом противостоянии с Россией. Большую роль сыграла и оказала огромную помощь в успешном проведении операции наша военная разведка.



Об итогах переговоров с американцами министр обороны И.Д. Сергеев лично доложил президенту Ельцину служебной запиской, в которой указывалось, что принятием американского варианта не только будут унижены Вооружённые силы РФ, но и вы попадаете в подчинение Клинтону. Президент отреагировал соответствующим образом и дал согласие «на одновременный с НАТО ввод нашего контингента в Косово». Что и было блестяще осуществлено.



Квашнин – генерал армии, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ - ему не доверял не только глава МИДа И.Д. Сергеев, но и президент РФ. Было за что. Но тем не менее Квашнин удачно сторговался с американцами при министре обороны РФ С.Б. Иванове: они совместно добились вывода российского контингента из Косово, закрытия разведцентра «Лурдес» на Кубе, отказа от удивительной бухты «Камрань» во Вьетнаме. Именно он призывал командующих и командиров не подчиняться министру обороны, не выполнять его приказы. Путин своим интервью это косвенно подтвердил. А за приштинский бросок секретным указом Квашнину было присвоено звание Героя России. Полагаю, по просьбе влиятельных американцев.



Как воспримут интервью В. Путина журналисту Кондрашову сегодня сербы? Как торгашескую сделку за их спиной? Или акт предательства? И этот вопрос обязательно будут задавать Путину, если не публично, то по крайней мере в закрытом режиме.



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