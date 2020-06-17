НАТО подбирается к России, сделав Украину партнёром альянса​

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17 июня 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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Украина официально оформила отношения с НАТО. Это случилось 12 июня. Теперь Украина наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией - партнер Североатлантического Альянса с «расширенными возможностями» (Enhanced Opportunities Partner - EOP).

Всерьез добиваться членства в НАТО Украина начала после «оранжевой» революции 2004 года, когда стал президентом Виктор Ющенко. В 2005-м была принята программа «Ускоренного диалога». Одновременно вступления в Североатлантический Альянс добивалось грузинское постреволюционное правительство Михаила Саакашвили.

В апреле 2008 года на саммите НАТО Украина и Грузия требовали, чтобы им предоставили план действий по членству, или ПДЧ (Membership Action Plan), - согласованный список требований для вступления в Альянс. Известно, что в 2004 году несколько европейских стран, включая три Прибалтийские республики, стали членами НАТО лишь через год после получения ПДЧ. Однако в то время Германия и Франция не хотели портить отношения с Владимиром Путиным: ни Украина, ни Грузия ПДЧ не получили.

В 2010 году, когда к власти пришел Виктор Янукович, сближение Украины с НАТО было свернуто. После его свержения в 2014-м, стремление вступить в Альянс нарастало.

Тем не менее, даже нынешний статус Украины, как партнера с «расширенными возможностями», никаких гарантий вступления по-прежнему не дает. Киев при этом обещает оперативно принять в Раде законы, которые обычно требуют от новых стран-членов по ПДЧ: о парламентском (гражданском) контроле силовиков, о прозрачности в госзакупках, в области гостайны и прочие. Также объявлено, что к 2025 году знание английского языка станет обязательным для любых офицеров-командиров в ВСУ.

Известно, что австралийцы, грузины, иорданцы, шведы и финны воевали вместе с натовскими контингентами в Афганистане, а некоторые еще в Сирии и в Ираке. Украинские военные ранее также направлялись в Афганистан, в Косово, в Ирак.

Реакция Москвы на включение Украины в EOP была однозначной. Заместитель министра МИД Александр Грушко на заседании комитета по международным делам Совета Федерации объявил, что, включая Украину в EOP, «Альянс поощряет партию войны в Киеве» с целью продлить конфликт в Донбассе, «чтобы продолжать в геополитических целях эксплуатировать мифическую угрозу со стороны России».

В июне в Польше и в Прибалтике начались совместные с США учения по отражению регионального внешнего нападения с последующим контрнаступлением - Defender Europe 2020. В Балтийском море проходят учения ВМФ стран НАТО вместе с ВМФ Финляндии и Швеции - Baltops 2020. Командование Балтфлота сообщает, что в ответ на эти действия из Калининградской области произведены «электронные одиночные и групповые имитирующие пуски» условно ядерных ракет «Искандер» - очевидно, по целям в Польше. А береговые ракетные комплексы «Бастион» отработали «уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море». Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Балтфлота произвели «подавление радиосвязи различных диапазонов», а также сотовой связи и GPS.