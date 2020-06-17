Бельгийский кризис. Манифестации в Брюсселе и задержания бунтарей

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17 июня 2020, 00:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На прошлой неделе массовые демонстрации против расизма прошли во многих странах мира. Бельгия исключением не стала. На территории Брюсселя собралось до 10 000 человек.

Люди активно поддерживали американских протестующих и скандировали имя убитого Джорджа Флойда. Вначале митинги против полицейского насилия и расизма проходили вполне мирно и адекватно, но потом, благодаря действиям провокаторов, всё изменилось к худшему. Мирная акция закончилась грабежами магазинов, разбитыми машинами полицейских и жёсткими задержаниями. А ведь эпидемиологическая ситуация в стране ещё далеко не из лучших. Совсем недавно в Бельгии коронавирус косил людей сотнями в день. Вирусная опасность ещё до сих пор сохраняется на территории государства.

Бельгийское издание Le Soir сообщает, что 14 июня были задержаны больше 20 нарушителей закона. Они подозреваются в попытке погромов и ограблений десятков магазинов. У агрессивных бунтарей изъяли целый арсенал орудий, предназначенных для грядущих преступлений. Они хотели повторить события начала месяца, когда весь город буквально полыхал. В общей сложности за всю историю протестов в Бельгии в одном только Брюсселе были разграблены больше 15 бутиков и побиты десятки полицейских машин. 32 правоохранителя получили ранения в результате уличных боёв.