Осуждённый за шпионаж американский гражданин может надеяться на обмен

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16 июня 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Пол Уилан, фото : соцсети

Завершилось судебное разбирательство, которое, по оценкам американских СМИ, добавило и без того сложным отношениям между Россией и США «дополнительную напряженность». Мосгорсуд приговорил бывшего морского пехотинца США Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж.

Пол Уилан был задержан в московском отеле «Метрополь» в конце декабря 2018 года. По версии ФСБ и гособвинения, он получил от сотрудника российских спецслужб флешку с секретной информацией. По сообщениям СМИ, это был список личного состава одного из подразделений ФСБ. Ранее Уилан неоднократно посещал Россию и попал в поле зрения российских спецслужб задолго до задержания. За ним было установлено наружное наблюдение, а телефоны прослушивались.

Как утверждает обвинение, Уилан является кадровым американским разведчиком, собиравшим в России секретные сведения и пытавшимся вербовать сотрудников ФСБ и министерства обороны. Адвокат американца Владимир Жеребенков сообщил прессе: его подзащитный ожидал, что на переданной ему флешке будут фотографии из Сергиева Посада, где он отдыхал вместе с российским офицером, который приходится Уилану «старым другом».

Кроме того, адвокат подчеркнул, что в день задержания и несколько дней до этого Уилан непрерывно находился в состоянии алкогольного опьянения и не был способен на какую-либо «шпионскую операцию». Семья бывшего морпеха США предполагает, что его «подставили» и хотят использовать в качестве «разменной фишки».

Американская пресса не исключает, что Уилана могут обменять на кого-то из российских граждан, отбывающих тюремные сроки в США. Прежде всего, называют Виктора Бута, признанного виновным в торговле оружием, и Константина Ярошенко, осужденного за контрабанду наркотиков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Уилан был пойман «с поличным». Госсекретарь Майк Помпео выступил с резким заявлением, обвинив Россию в «осуждении гражданина США Пола Уилана после тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств и без соответствующих материалов для свидетелей защиты» и потребовав его немедленного освобождения.

Сам Пол Уилан призвал президента США Дональда Трампа, а также руководителей Ирландии, Великобритании и Канады (бывший морпех имеет гражданство всех этих стран) «положить конец этой политической шараде».

По данным из военных источников, в 1994 году Уилан поступил резервистом в морскую пехоту США. В начале 2000-х годов он устроился менеджером IT-проектов в международную консалтинговую компанию Kelly Services, но, при этом, в составе сил морской пехоты дважды уезжал в командировки в Ирак - в 2004 и 2006 годах. По информации ВВС, с 2006 года Уилан посещал Россию несколько раз и даже был зарегистрирован в российской соцсети «ВКонтакте». В 2010 году в Kelly Services его повысили в должности до старшего менеджера по глобальной безопасности и расследованиям. В 2016 году Уилан устроился директором по безопасности в американскую компанию BorgWarner, которая поставляет запчасти для автомобилей во многие страны мира. Известно, что в России у BorgWarner предприятий нет.