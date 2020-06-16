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«Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину

, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину
pexels.com

Директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что российская госкорпорация «Газпром» начала демонтаж труб для транзита газа через страну. Макогон отметил, что если контракт с Россией не будет продлен, Украина потеряет доход от транзита газа, и это проблема для Киева.

«Вот то, что «Газпром» начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — сказал глава оператора ГТС Украины в интервью OilPoint.

По словам Макогона, если контракт с Россией не будет продлен, Украина «будет работать для обеспечения газом своих потребителей», - передает РБК.

ИЧ
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