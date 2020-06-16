«Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину

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16 июня 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что российская госкорпорация «Газпром» начала демонтаж труб для транзита газа через страну. Макогон отметил, что если контракт с Россией не будет продлен, Украина потеряет доход от транзита газа, и это проблема для Киева.

«Вот то, что «Газпром» начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — сказал глава оператора ГТС Украины в интервью OilPoint.

По словам Макогона, если контракт с Россией не будет продлен, Украина «будет работать для обеспечения газом своих потребителей», - передает РБК.