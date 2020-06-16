Новосибирская область: старшеклассник устроил пожар в школе

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16 июня 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Старшеклассник не захотел посещать учебное заведение после каникул. Он устроил сильный пожар в одной из школ Новосибирской области. Здание полностью сгорело.

Пожар был совершен умышленно,школьник не хотел заканчивать каникулы и продолжать учиться. Материальный ущерб составил более двух миллионов рублей. Купинский районный суд будет проводить слушание по делу о поджоге школы в Новосибирской области. Действия подростка привели к возгоранию в кабинете географии, позднее огонь перекинулся на остальные помещения школы, и здание было полностью уничтожено. Молодой человек признал вину, возбуждено уголовное дело.