Революция, товарищи. В Сиэтле протестующие объявили о создании автономной республики

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16 июня 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

США переживало любые испытания и трудности, но то, что случилось в этом году – настоящее бедствие. Вначале Америка испытала на себя всю ярость «уханьской пробирки». От коронавируса на территории США умерло больше 100 000 человек. Потом возникла опасность третьей мировой войны с Китаем из-за обвинений в создании «коронной химеры». Затем уже начались массовые протесты и грабежи из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Причём похожих случаев с агрессивными задержаниями в Америке всегда хватало. До сих пор неясно отчего гибель Флойда вызвала столь бурную реакцию общественности.

Протесты сразу же перешли в массовые беспорядки и волнения. В Сиэтле дело дошло до банальных объявлений о независимости. Вначале бунтовщики схлестнулись с полицией в ожесточённых уличных боях. Потом они просто начали отгораживать целые районы и объявлять там о новой власти. Был огорожен и оцеплён Капитолийский район, в котором провозгласили «автономную зону». По словам протестующих, в зоне «независимости» полностью отсутствует всякое насилие, а местные «ополченцы» прекрасно справляются и без полицейских. Мятежники выдвигают всё больше и больше требований, некоторые из которых совсем необоснованные. Зазвучали коммунистические лозунги, требования о полной отмене капитализма и ещё большем увеличении прав темнокожих, вплоть до чёрно-расистских идей.

В «отделённых» регионах Сиэтла уже появились не только уличные хулиганы, но и бойцы с настоящим оружием. В протестах участвуют практически все: и афроамериканцы, и представители белого населения. По всему городу воцарилась настоящая анархия. Группы бунтарей начали сносить многие памятники и монументы, которые по их мнению, говорят о господствующем расизме. Вот только одного Владимира Ильича Ленина оставили стоять, словно бы он лично вдохновил их на революцию.

Что же собирается предпринять Трамп, пока точно неизвестно. Но лучше бы ему поторопиться, потому что в случае промедления и допущения хаоса, США действительно может погрузиться в пучину гражданской войны. Сейчас опасность раскола Штатов как никогда сильна.