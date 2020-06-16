Как из-за акции, устроенной темнокожими спортсменами, пострадал «белый» спринтер

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16 июня 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Константин Сонин, фото: соцсети

Профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин опубликовал на своей странице в Facebook историю про спортсменов, устроивших в 1968 году в рамках церемонии награждения на Олимпиаде в Мексике акцию в поддержку военизированной организации «Черные пантеры», боровшейся в то время за права чернокожих в Америке.

История сопровождается двумя фотографиями. На одной из них, два расположившихся на пьедестале американских спринтера - победитель Джон Карлос и третий призер забега на 200 метров Томми Смит - с поднятыми вверх руками и с серебристыми значками группы чернокожих спортсменов, выступающих против сегрегации. За эту акцию они были изгнаны из Олимпийской деревни и американской сборной. Впоследствии в честь спортсменов в Сан Хосе был установлен памятник, на котором место «белого» серебряного призера оказалось пустующим.

Константин Сонин обращает внимание на одну деталь:

«Но если приглядеться к первой фотографии повнимательнее, то видно, что на груди серебряного призёра, австралийца Питера Нормана — тот же самый значок. Узнав, что первый и третий призёры — которых он до этого не знал — собираются провести запрещенную акцию, он попросил значок и для себя тоже. Потому что верил в Бога и в то, что все равны. При том, что представлял страну, в которой тогда действовали законы апартеида — почти как в ЮАР. Его выгнали из сборной Австралии и подвергли остракизму, ему было трудно найти работу и у него были все проблемы бывших спортсменов. Его не взяли на следующую олимпиаду, хотя он был самым быстрым бегуном страны. (Рекорд Австралии, установленный им в тот забег, не побит до сих пор.) Ему предлагали помощь в обмен на осуждение той демонстрации. Его не пригласили в качестве гостя на Сиднейскую — домашнюю — олимпиаду».

Как оказалось, в 2012 году парламент Австралии принял в отношении Питера Нормана постановление – «с извинениями, посмертными, за то, как обращались с человеком, которым они должны были гордиться».

«И ещё такая деталь. Джон Карлос и Томми Смит, чемпион и третий призёр, довольно быстро стали героями в Америке - и многие считают, что на памятнике в Сан Хосе стоит два человека потому, что кого волнует какой-то белый иностранец. Но, вроде, на самом деле нет - Петер Норман сам хотел, чтобы это место на памятнике оставалось пустым. Чтобы там мог стоять каждый», - заключает Сонин.