Дипломатические сказки: в Туркменистане нет коронавируса, нет голода и вообще нет проблем

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июня 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова пригласили на Парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Он принял предложение и планирует при встрече обсудить с Владимиром Путиным вопросы сотрудничества двух государств.



Несколько дней назад посол РФ Александр Блохин на встрече с журналистами в Ашхабаде рассказал о ситуации в Туркменистане. Посол отметил, что в стране нет эпидемии, население не испытывает проблем с продуктами. Государства расширяют сотрудничество, реализуются крупные проекты, подписываются новые соглашения.



При этом местные СМИ отмечают наличие проблем в получении российского гражданства населением Туркменистана. Многие договоры, заключённые между странами после распада СССР, туркменской стороной не признаются.



Что касается коронавируса, то независимые информационные агентства указывают на большое количество заразившихся людей. Местные больницы не справляются с наплывом пациентов, имеющих симптомы COVID-19, смертность населения в последние недели повысилась.



За отрицанием проблем в Туркменистане российской стороной прослеживается желание Москвы вернуть Ашхабад под свой контроль. Взамен на это президент Туркменистана должен вести лояльную политику в отношении России. Сотрудничество с Ашхабадом для Москвы имеет большое значение, однако для построения диалога необходимо использовать более эффективные средства.



