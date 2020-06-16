Антитела к COVID-19 выявили менее чем у 0,17% прошедших тестирование в Японии

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16 июня 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Igor Petyx/Keystone Press Agency

Тесты на антитела к коронавирусу нового типа, которые были ранее проведены в японских префектурах Токио, Осака и Мияги, свидетельствуют о том, что у большинства японцев реакция отрицательная.

В Министерстве здравоохранения Японии уточнили, что большая часть граждан антителами к COVID-19 в настоящий момент не обладает.

Уточняется, что в тестах принимали участие 7 950 человек. Согласно последней информации, в Токио антитела были выявлены всего у 0,1% людей, в Осаке – у 0,17%, а в Мияги – у 0,03%.

Японские власти приняли решение провести выборочные тесты на антитела к коронавирусной инфекции по принципу лотереи.